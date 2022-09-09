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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Yiğidolar 1 puanı 90+3’te kurtardı

Yiğidolar 1 puanı 90+3’te kurtardı

Sivasspor, Slavia Prag karşısında geriye düştü. Dia Saba ile skoru eşitledi ama 90+3’te rakip penaltı kazandı. Kaleci Ali Şaşal Vural atışı kurtardı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'ne 1 puanla başladı. Yiğidolar, G Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Maça rakip takım iyi başlarken 3. dakikada Olayinka'nın şutunda savunmadan seken top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı. 1 dakika sonra ise Appindangoye'den topu kapan Olayinka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Prag'ı öne geçirdi. 27'de Gradel'in pasında bekletmeden vuruşu yapan Dia Saba, skoru eşitledi: 1-1. 90+1'de Sivas'tan Keita ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, 90+3'te rakip penaltı kazandı. Kaleci Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtarıp Yiğido'ya 1 puanı getirdi. Maçta Slavia Prag 28, Sivasspor ise 7 şut çekebildi.

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YIĞIDO bu sezon 5'i lig, 3'ü Avrupa ve 1'i Süper Kupa olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıktı. Ancak kırmızı-beyazlılar bu mücadelelerin hiçbirini kazanamadı. Sivasspor ligde 3 beraberlik, 2 yenilgi alırken. Süper Kupa'da Trabzonspor'a kaybetti. Avrupa'da da 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

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Yiğidolar 1 puanı 90+3’te kurtardı
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