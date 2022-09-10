Bekleyin geliyoruz

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Giriş Tarihi: 10.9.2022

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CEYHUN SAMET YÜKSEL
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Kulüplerimiz haftayı 2 galibiyet-1 beraberlikle bitirince haneye 1000 puan yazdırarak İsrail’e kaptırdığımız 20’nci sırayı geri aldık. 23.700’e yükselen puanımızla, önümüzdeki Danimarka ile farkı da 0.925’e düşürdük

Avrupa kupaları grup maçlarına güzel bir başlangıç yaptık. 2 galibiyet-1 beraberlik 1- yenilgiyle ülke puanı sıralamasında haftayı güzel bir noktada bitirdik. Trabzonspor'un, Macaristan'da Ferencvaros'a kaybetmesine üzülsek de diğer temsilcilerimizin aldığı sonuçlar yüzümüzü güldürdü. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde son dakika golüyle Dinamo Kiev'i devirirken, Başakşehir Konferans Ligi'nde Hearst'ı 4-0'lık skorla farklı geçti. Sivasspor ise Slavia Prag ile sahasında berabere kaldı.

DANIMARKA SIFIR ÇEKTİ
Türkiye, bu sonuçlarla hanesine 1.000 puan yazdırmayı başardı. 23.700'e çıkardığımız puanımızla İsrail'e (23,250) kaptırdığımız 20. sırayı devraldık. Türkiye, aynı zamanda haftayı sıfır çekerek kapatan 19. Danimarka ile farkı da 0.925'e indirerek rakiplerine gözdağı verdi. Ay-Yıldızlılar sezon sıralamasında ilk 15 içerisinde yer aldığı takdirde 2024/25'te Avrupa'ya 4 yerine 5 takım yollayacak.

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