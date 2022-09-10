Bekleyin geliyoruz

Avrupa kupaları grup maçlarına güzel bir başlangıç yaptık. 2 galibiyet-1 beraberlik 1- yenilgiyle ülke puanı sıralamasında haftayı güzel bir noktada bitirdik. Trabzonspor'un, Macaristan'da Ferencvaros'a kaybetmesine üzülsek de diğer temsilcilerimizin aldığı sonuçlar yüzümüzü güldürdü.Sivasspor ise Slavia Prag ile sahasında berabere kaldı.Türkiye, bu sonuçlarla hanesine 1.000 puan yazdırmayı başardı. 23.700'e çıkardığımız puanımızla İsrail'e (23,250) kaptırdığımız 20. sırayı devraldık.Ay-Yıldızlılar sezon sıralamasında ilk 15 içerisinde yer aldığı takdirde 2024/25'te Avrupa'ya 4 yerine 5 takım yollayacak.