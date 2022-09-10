Bodrumspor genç forveti transfer etti

Spor Toto 1. Lig'in flaş ekiplerinden Bodrumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlılar, geçen yıl takımda kiralık oynayan 21 yaşındaki forvet Erdem Çetinkaya'yı, Kasımpaşa'dan 1 yıllığına kiraladı. Genç forvetin satın alma opsiyonu ile alındığı bildirildi.
Bodrumspor'dan yapılan açıklamada "Sezon başı Kasımpaşa forması giyen eski oyuncumuz Erdem Çetinkaya, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" denildi.