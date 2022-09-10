Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrumspor genç forveti transfer etti
Giriş Tarihi: 10.9.2022 13:57

Bodrumspor genç forveti transfer etti

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Bodrumspor genç forveti transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig’in flaş ekiplerinden Bodrumspor, Kasımpaşa forması giyen genç forvet Erdem Çetinkaya'yı 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto 1. Lig'in flaş ekiplerinden Bodrumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlılar, geçen yıl takımda kiralık oynayan 21 yaşındaki forvet Erdem Çetinkaya'yı, Kasımpaşa'dan 1 yıllığına kiraladı. Genç forvetin satın alma opsiyonu ile alındığı bildirildi.

Bodrumspor'dan yapılan açıklamada "Sezon başı Kasımpaşa forması giyen eski oyuncumuz Erdem Çetinkaya, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Berkin’in katili DHKP-C! Berkin Elvan'ı göz göre göre ölüme sürüklediler
İYİ Parti'den şok CHP ile ittifak itirafı! 6'lı masada kriz büyüyor...
Emekli promosyon 2022 Eylül bankalar listesi: En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Bankaların promosyon ücretleri
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL sınırına ulaştı! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrumspor genç forveti transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA