F.Bahçeli Tiago Çukur’dan harika gol! İzleyenler şaştı kaldı...

Sarı lacivertli ekibin sezon başında Watford'dan transfer ettiği ancak forma giymeden bir sezonluğuna Belçika 2. Ligi ekibi FVC Denver'e kiraladığı Tiago Çukur dün geceye damga vurdu.
TIAGO ÇUKUR GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin Dender'e kiraladığı Tiago Çukur dün akşam karşılaştıkları rakipleri Lierse ağlarını sarstı. Maçı Lierse 3-2 kazanırken Çukur'un ceza sahasının dışında attığı şık gol beğeni topladı.
🌟 Tiago Çukur'dan Lierse ağlarına mükemmel gol!pic.twitter.com/KH9iYzt5pa— Sabah Spor (@sabahspor1) September 9, 2022