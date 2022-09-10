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Giriş Tarihi: 10.9.2022 12:58 Son Güncelleme: 10.9.2022 12:59

F.Bahçeli Tiago Çukur'dan harika gol! İzleyenler şaştı kaldı...

F.Bahçeli Tiago Çukur’dan harika gol! İzleyenler şaştı kaldı...

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Tiago Çukur, kiralık olarak gittiği FVC Denver'de attığı golle gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Sarı lacivertli ekibin sezon başında Watford'dan transfer ettiği ancak forma giymeden bir sezonluğuna Belçika 2. Ligi ekibi FVC Denver'e kiraladığı Tiago Çukur dün geceye damga vurdu.

TIAGO ÇUKUR GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin Dender'e kiraladığı Tiago Çukur dün akşam karşılaştıkları rakipleri Lierse ağlarını sarstı. Maçı Lierse 3-2 kazanırken Çukur'un ceza sahasının dışında attığı şık gol beğeni topladı.

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F.Bahçeli Tiago Çukur'dan harika gol! İzleyenler şaştı kaldı...
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