Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig alev alev
Giriş Tarihi: 10.9.2022

Süper Lig alev alev

ÇAĞDAŞ HALICI
Süper Lig alev alev

Fenerbahçe kadrosuna kattığı futbolculara karşılık 30 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Bu rakam G.Saray için 29 milyon, Trabzonspor için 19 milyon, Beşiktaş için de 14.25 milyon Euro oldu

Türk futbolunun lokomotifi olan 4 Büyükler iddialı kadro kurabilmek adına önemli isimlerle sözleşme imzaladı. 13 takviye yapan F.Bahçe, bonservis ve kiralama bedeli olarak 30 milyon Euro maliyetin altına girdi. Geçen sezon kiralık oynayan Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon Euro'ya alan sarı-lacivertlilerde Luan Peres 5.23 milyon Euro ile en çok ödenen 2. futbolcu oldu. Joao Pedro için de 4.7 milyon Euro kasadan çıktı. Kanarya, ligin en çok transfere para harcayan takımı konumunda.

TORREİRA VE YUSUF'A 6'ŞAR MİLYON EURO
F.Bahçe'yi, Galatasaray takip etti. 13 oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılıların cebinden yaklaşık 29 milyon Euro çıktı. Lucas Torreira ve Yusuf Demir 6'şar milyon Euro'luk bonservisle G.Saray'ın en pahalı transferleri oldu. Son şampiyon Trabzonspor da unvanını koruyabilmek adına masraftan kaçmadı. Bordo-mavililer, 13 transfer gerçekleştirirken 19 milyon Euro'luk külfetin altına girdi. Trezeguet 4 milyon Euro bonservisiyile Fırtına'nın en pahalı futbolcusu olurken onu 3.6 milyon Euro ile Eren Elmalı izledi.



HARCAMADA DÜNYADA 9'UNCUYUZ
Beşiktaş, 14.25 milyon Euro ile en az harcamayı yaptı. Gedson Fernandes 6 milyon Euro bonservis bedeliyle zirvede yer aldı. Portekizli'yi 3.35 milyon Euro ile Jackson Muleka takip etti. Öte yandan ülke puanı sıralamasında 20. olan Türkiye, transfer harcamalarında ise dünyada 9. sırayı aldı. Süper Lig kulüpleri, bu transfer döneminde tam 116 milyon Euro harcadı. Ligimiz böylece Rusya, Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Brezilya ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı.

Muleka
Beşiktaş'a 5 sezonluk imza atan Muleka, yıllık 1 milyon Euro maaş alacak.

Torreira
Galatasaray'la 4 senelik kontrat yapan Torreira'nın ücreti, 2 milyon 750 bin Euro

Trezeguet
Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Trezeguet, senelik 1 milyon 550 bin Euro kazanacak.

Joao Pedro
Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyecek olan Joao Pedro, yıllık 2.5 milyon Euro maaş elde edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL bandında! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, son günü ne zaman?
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler! Osmanlı'yı hain ilan etti, Yunan'ın adını anmadı
Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig alev alev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA