Süper Lig alev alev

Türk futbolunun lokomotifi olan 4 Büyükler iddialı kadro kurabilmek adına önemli isimlerle sözleşme imzaladı. 13 takviye yapan F.Bahçe, bonservis ve kiralama bedeli olarak 30 milyon Euro maliyetin altına girdi. Geçen sezon kiralık oynayan'ya alan sarı-lacivertlilerdeile en çok ödenen 2. futbolcu oldu.için demilyon Euro kasadan çıktı. Kanarya, ligin en çok transfere para harcayan takımı konumunda.F.Bahçe'yi, Galatasaray takip etti. 13 oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılıların cebinden yaklaşıkçıktı.ve'luk bonservisle G.Saray'ın en pahalı transferleri oldu. Son şampiyon Trabzonspor da unvanını koruyabilmek adına masraftan kaçmadı. Bordo-mavililer, 13 transfer gerçekleştirirken 19 milyon Euro'luk külfetin altına girdi. Trezeguet 4 milyon Euro bonservisiyile Fırtına'nın en pahalı futbolcusu olurken onu 3.6 milyon Euro ile Eren Elmalı izledi.Beşiktaş, 14.25 milyon Euro ile en az harcamayı yaptı.bonservis bedeliyle zirvede yer aldı. Portekizli'yitakip etti. Öte yandan ülke puanı sıralamasında 20. olan Türkiye, transfer harcamalarında ise dünyada 9. sırayı aldı. Süper Lig kulüpleri, bu transfer döneminde tam 116 milyon Euro harcadı. Ligimiz böylece Rusya, Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Brezilya ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı.Beşiktaş'a 5 sezonluk imza atan Muleka, yıllık 1 milyon Euro maaş alacak.Galatasaray'la 4 senelik kontrat yapan Torreira'nın ücreti, 2 milyon 750 bin EuroTrabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Trezeguet, senelik 1 milyon 550 bin Euro kazanacak.Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyecek olan Joao Pedro, yıllık 2.5 milyon Euro maaş elde edecek.