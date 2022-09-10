Süper Lig’de transferde alev alev

Türk futbolunun lokomotifi olan 4 Büyükler iddialı kadro kurabilmek adına önemli isimlerle sözleşme imzaladı. 13 takviye yapan Fenerbahçe, bonservis ve kiralama bedeli olarak 30 milyon Euro maliyetin altına girdi. Geçen sezon kiralık oynayan Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon Euro'ya alan sarı-lacivertlilerde Luan Peres 5.23 milyon Euro ile en çok ödenen 2. futbolcu oldu. Joao Pedro için de 4.7 milyon Euro kasadan çıktı. Kanarya, ligin en çok transfere para harcayan takımı konumunda.

TORREİRA VE YUSUF'A 6'ŞAR MİLYON EURO

Fenerbahçe'yi Galatasaray takip etti. 13 oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılıların cebinden yaklaşık 29 milyon Euro çıktı. Lucas Torreira ve Yusuf Demir 6'şar milyon Euro'luk bonservisle G.Saray'ın en pahalı transferleri oldu. Son şampiyon Trabzonspor da unvanını koruyabilmek adına masraftan kaçmadı. Bordo-mavililer, 13 transfer gerçekleştirirken 19 milyon Euro'luk külfetin altına girdi. Trezeguet 4 milyon Euro bonservisiyile Fırtına'nın en pahalı futbolcusu olurken onu 3.6 milyon Euro ile Eren Elmalı izledi.

HARCAMADA DÜNYADA 9. OLDUK

Beşiktaş, 14.25 milyon Euro ile en az harcamayı yaptı. Gedson Fernandes 6 milyon Euro bonservis bedeliyle zirvede yer aldı. Portekizli'yi 3.35 milyon Euro ile Jackson Muleka takip etti. Öte yandan ülke puanı sıralamasında 20. olan Türkiye, transfer harcamalarında ise dünyada 9. sırayı aldı. Süper Lig kulüpleri, bu transfer döneminde tam 116 milyon Euro harcadı. Ligimiz böylece Rusya, Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Brezilya ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı.