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Giriş Tarihi: 10.9.2022 09:22 Son Güncelleme: 10.9.2022 09:28

Süper Lig'de transferde alev alev

ÇAĞDAŞ HALICI
Süper Lig’de transferde alev alev

Fenerbahçe kadrosuna kattığı futbolculara karşılık 30 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Bu rakam Galatasaray için 29 milyon, Trabzonspor için 19 milyon, Beşiktaş için de 14.25 milyon Euro oldu.

Türk futbolunun lokomotifi olan 4 Büyükler iddialı kadro kurabilmek adına önemli isimlerle sözleşme imzaladı. 13 takviye yapan Fenerbahçe, bonservis ve kiralama bedeli olarak 30 milyon Euro maliyetin altına girdi. Geçen sezon kiralık oynayan Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon Euro'ya alan sarı-lacivertlilerde Luan Peres 5.23 milyon Euro ile en çok ödenen 2. futbolcu oldu. Joao Pedro için de 4.7 milyon Euro kasadan çıktı. Kanarya, ligin en çok transfere para harcayan takımı konumunda.

TORREİRA VE YUSUF'A 6'ŞAR MİLYON EURO
Fenerbahçe'yi Galatasaray takip etti. 13 oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılıların cebinden yaklaşık 29 milyon Euro çıktı. Lucas Torreira ve Yusuf Demir 6'şar milyon Euro'luk bonservisle G.Saray'ın en pahalı transferleri oldu. Son şampiyon Trabzonspor da unvanını koruyabilmek adına masraftan kaçmadı. Bordo-mavililer, 13 transfer gerçekleştirirken 19 milyon Euro'luk külfetin altına girdi. Trezeguet 4 milyon Euro bonservisiyile Fırtına'nın en pahalı futbolcusu olurken onu 3.6 milyon Euro ile Eren Elmalı izledi.

HARCAMADA DÜNYADA 9. OLDUK
Beşiktaş, 14.25 milyon Euro ile en az harcamayı yaptı. Gedson Fernandes 6 milyon Euro bonservis bedeliyle zirvede yer aldı. Portekizli'yi 3.35 milyon Euro ile Jackson Muleka takip etti. Öte yandan ülke puanı sıralamasında 20. olan Türkiye, transfer harcamalarında ise dünyada 9. sırayı aldı. Süper Lig kulüpleri, bu transfer döneminde tam 116 milyon Euro harcadı. Ligimiz böylece Rusya, Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Brezilya ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı.

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Süper Lig'de transferde alev alev
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