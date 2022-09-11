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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Diagne’den Gümrük’e can suyu

Diagne’den Gümrük’e can suyu

Karagümrük ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi Bajic ile öne geçerken, Diagne 90+2’de ağları sarsıp, takımına 1 puanı getirdi

Süper Lig'in 6. haftasında dün kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bitexen Giresunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın 71. dakikasında Murat Cem Akpınar, ceza sahasında Ozdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Bajic'in vuruşunu kaleci Viviano kurtardı ama seken topu yine Bajic tamamladı ve Giresun'u öne geçirdi. Mücadelenin sonunda ise sahneye Mbaye Diagne çıktı. Senegalli forvet, 90+2'de Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla vurarak fileleri havalandırıp Karagümrük'e beraberliği getirdi. İstanbul ekibi puanını 5'e yükseltirken, Giresun da puanını 7'ye çıkardı.

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Diagne’den Gümrük’e can suyu
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