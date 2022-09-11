Diagne’den Gümrük’e can suyu

Karagümrük ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi Bajic ile öne geçerken, Diagne 90+2’de ağları sarsıp, takımına 1 puanı getirdi
Süper Lig'in 6. haftasında dün kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bitexen Giresunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın 71.dakikasında Murat Cem Akpınar, ceza sahasındaOzdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Bajic'in vuruşunu kaleci Vivianokurtardı ama seken topu yine Bajic tamamladı veGiresun'u öne geçirdi. Mücadelenin sonunda ise sahneye Mbaye Diagne çıktı. Senegalli forvet, 90+2'deCaner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topakafayla vurarak fileleri havalandırıp Karagümrük'e beraberliği getirdi. İstanbul ekibi puanını 5'e yükseltirken, Giresun da puanını 7'ye çıkardı.