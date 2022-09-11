Sambacı Fener adalı Kartal!

Süper Lig'de son günleri büyük heyecana sahne olan transfer döneminde Türkiye'de tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı. Türk futbolunun lokomotifi 4 Büyüklertoplamdaalarakbonservis ve kiralama bedeli harcarken yeni isimlerle birlikte ortaya ilginç bir tablo da çıktı.Geçen sezon bonservisi alınan Rossi hariç toplamda 12 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncuların 5'inin Brezilya kökenli olması dikkat çekti. En önemli transferi Dele Alli olarak öne çıkan Beşiktaş, ağırlığı Ada'ya verdi. Siyah-beyazlılarda kadroya katılan 12 yeni futbolcunun 6'sı İngiltere Premier Ligi'ndenalındı.Transferin son gününde 5 futbolcuya imza attırarak şov yapan G.Saray'ın kadrosu ise Birleşmiş Milletler gibi. İcardi ve Juan Mata gibi önemli isimleri alan sarı-kırmızılılar, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaparken, yeni oyuncuların katılımıyla birlikte kadrodaoldu. Son şampiyontransferde erken hamleler yaparken, Maxi Gomez ve Umut Bozok ile hücum hattını güçlendirdi.Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.Transfer dönemi hareketli geçti ve takımlarımız önemli isimleri kadrosuna kattı. Tabii ki bunlar taraftarlara heyecan veriyor ama geriye dönüp bakarsak Süper Lig'e gelen yıldızların birçoğundan beklenen katkılar gelmedi. Ne olacağını da izleyip göreceğiz. İsimler üzerinden değerlendirirsek F.Bahçe'de Brezilyalılardanfizik olarak hazır değil ama hem tecrübesi hem de boy avantajı var.Yer seçimlerini biliyor ve takıma ısınıyor. Luan Peres de önemli bir oyuncu ama ne kadar iyi olursanız olun fizik kondisyon futbolda şart.Bir de sakatlık problemi ortaya çıktı. Weghorst nokta transfer. Masuaku sol bekte üst düzey bir oyuncu olmasa da akıllı ve dengeli oynuyor.Transfer döneminin bitmesiyle kadrolarındaki yapılanmayı tamamlayan Süper Lig kulüpleri oldukça iddialılar. Özellikle 4 büyük kulübün kadroları birbirlerine adeta gözdağı veriyor. Takım değerlerinde Fenerbahçe 174.33 milyon Euro ile ilk sırada, Trabzonspor 161.45 milyon Euro, Galatasaray 158.70 ve Beşiktaş ise 125.50… En değerli oyuncular listesi ise şöyle: