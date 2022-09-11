Sambacı Fener adalı Kartal!

Süper Lig’de transfer döneminin kapanmasıyla birlikte ortaya ilginç bir tablo çıktı. 49 futbolcu transfer eden 4 Büyükler, 89.6 milyon Euro harcarken, F.Bahçe aldığı 12 oyuncunun 5’ini Brezilya kökenli isimlerden tercih etti. Beşiktaş ise 12 futbolcunun 6’sını Premier Lig’den getirdi
Süper Lig'de son günleri büyük heyecana sahne olan transfer döneminde Türkiye'de tam anlamıyla yıldız yağmuru yaşandı. Türk futbolunun lokomotifi 4 Büyükler Beşiktaş,Fenerbahçe,Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49futbolcu alarak 89.6 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli harcarken yeni isimlerle birlikte ortaya ilginç bir tablo da çıktı.
BEŞİKTAŞ'TAN İNGİLTERE'YE HÜCUM
Geçen sezon bonservisi alınan Rossi hariç toplamda 12 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncuların 5'inin Brezilya kökenli olması dikkat çekti (Luan Peres,Gustavo Henrique, WillianArao, Lincoln Henrique ve JoaoPedro). En önemli transferi Dele Alli olarak öne çıkan Beşiktaş, ağırlığı Ada'ya verdi. Siyah-beyazlılarda kadroya katılan 12 yeni futbolcunun 6'sı İngiltere Premier Ligi'nden (CenkTosun, Weghorst, Saiss,Dele Alli, Redmond,Masuaku) alındı.
ASLAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ
Transferin son gününde 5 futbolcuya imza attırarak şov yapan G.Saray'ın kadrosu ise Birleşmiş Milletler gibi. İcardi ve Juan Mata gibi önemli isimleri alan sarı-kırmızılılar, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaparken, yeni oyuncuların katılımıyla birlikte kadroda 12farklı ülkeden oyuncu oldu. Son şampiyon Trabzonspor transferde erken hamleler yaparken, Maxi Gomez ve Umut Bozok ile hücum hattını güçlendirdi. Son olarakYusuf Yazıcı'yıkadrosunakatanFırtına,alınan 12oyuncunun 4'ünü yerliisimlerden tercih etti.
İKİ MAÇ KAÇIRACAK
Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.
BİR GÖRÜŞ / Ömer Üründül
TARAFTARA HEYECAN VERİYOR AMA…
Transfer dönemi hareketli geçti ve takımlarımız önemli isimleri kadrosuna kattı. Tabii ki bunlar taraftarlara heyecan veriyor ama geriye dönüp bakarsak Süper Lig'e gelen yıldızların birçoğundan beklenen katkılar gelmedi. Ne olacağını da izleyip göreceğiz. İsimler üzerinden değerlendirirsek F.Bahçe'de Brezilyalılardan Gustavo Henrique fizik olarak hazır değil ama hem tecrübesi hem de boy avantajı var. Arao tipik bir ön libero. Yer seçimlerini biliyor ve takıma ısınıyor. Luan Peres de önemli bir oyuncu ama ne kadar iyi olursanız olun fizik kondisyon futbolda şart. Beşiktaş'ta Dele Alli özelbir yetenek ama fizik olarakdüşük. Bir de sakatlık problemi ortaya çıktı. Weghorst nokta transfer. Masuaku sol bekte üst düzey bir oyuncu olmasa da akıllı ve dengeli oynuyor. Saiss iyibir stoper, hırslı ve takımaçabuk adapte oldu.
SÜPER LİG'İN 'EN'LERİ
Transfer döneminin bitmesiyle kadrolarındaki yapılanmayı tamamlayan Süper Lig kulüpleri oldukça iddialılar. Özellikle 4 büyük kulübün kadroları birbirlerine adeta gözdağı veriyor. Takım değerlerinde Fenerbahçe 174.33 milyon Euro ile ilk sırada, Trabzonspor 161.45 milyon Euro, Galatasaray 158.70 ve Beşiktaş ise 125.50… En değerli oyuncular listesi ise şöyle: