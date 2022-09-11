Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Kasımpaşa - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 11.9.2022 18:47 Son Güncelleme: 11.9.2022 19:10

Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Kasımpaşa - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Kasımpaşa - Galatasaray maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı süren Fredrik Midtsjö, forma giyemeyecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11'LER BELLİ OLDU

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi. Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

KASIMPAŞA: Ertruğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK!

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK!

Galatasaray'da yeni transferler Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica, Kasımpaşa maçında yedekler arasında bulunuyor. Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY MAÇLARINDA AZ GOL OLUYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi. Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı. Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

GOLLER GOMİS'TEN

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı. Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.

GALİBİYET GOLLERİ SON DAKİKADA GELİYOR

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı. Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

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Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Kasımpaşa - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
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