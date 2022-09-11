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Giriş Tarihi: 11.9.2022 10:14

Son dakika spor haberi: Antoine Griezmann’da sözleşme krizi

Son dakika spor haberi: Antoine Griezmann’da sözleşme krizi

Barcelona, Atletico Madrid'e geçen sezon iki yıllığına kiraladığı Antoine Griezmann için Madrid temsilcisine dava açacak. Barça, başkent ekibiyle yaptığı konratta ihlal oluğunu belirledi.

Barcelona, Atletico Madrid'e geçen sezon iki yıllığına kiraladığı Antoine Griezmann için Madrid temsilcisine dava açacak. ESPN'de yer alan habere göre; Barça, başkent ekibiyle yaptığı konratta ihlal oluğunu belirledi. Katalan ekibi, Fransız yıldızın geride kalan yılda 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla oynadığını iddia ederek Atletico'nun 40 milyon Euro olan satın alma maddesini ödemesini istiyor. Madrid'in ise bunun aktif hale geçebilmesi için kiralık süresi sonunda karşılaşmaların yarısında 45 dakikadan fazla oynaması gerektiğini belirtti. Simeone'nin takımının, bu yüzden bonsvervis konusunda adım atmadığı vurgulandı.

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Son dakika spor haberi: Antoine Griezmann’da sözleşme krizi
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