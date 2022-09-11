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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Tam bir orkestra şefi doğru notalara basıyor

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Tam bir orkestra şefi doğru notalara basıyor

TFF eski yöneticisi Selim Soydan 6 soruda gündemi değerlendirdi

Fenerbahçe 12 transfer yaptı ama herkes Jorge Jesus'u konuşuyor. Seçimleri ve sistemi ile sürekli gündemde. Siz Portekizli teknik adam için geride kalan 12 maçta ortaya koyduğu performansa bakarak neler söylersiniz? Bu soruyu sorma nedenim yine bu sayfalarda İsmail Kartal'ın devam etmesi gerektiğini söylemeniz. Aynı görüşte misiniz?
O kadroyla, İsmail Kartal kalsa başarılı olurdu, hâlâ öyle düşünüyorum. Ama Jorge Jesus 12 yeni oyuncuyla kendi kadrosunu kurdu ve artık yepyeni şartlar oluştu. Jesus tam bir orkestra şefi, hep doğru notalara basıyor. Hatırlayın, Emre Mor'u 2. yarında oyuna soktuğu bir maçta 20 dakika sonra dışarı alıyor, ertesi hafta 11'de başlatıyor. Yani takıma "Ben ne dersem o olur, bana inanan kazanır" mesajı veriyor. Böyle külyutmaz, tek karar verici konumundaki hocalardan futbolcu da çekinir yönetici de. Jesus çok doğru yolda.

TEKMEYİ HAKEM YESE NE OLURDU!
Josef de Souza saha içine giren taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart görüp ceza aldı. Beşiktaş ve oyuncu bu kartın haksız olduğunu söyleyip, itiraz etti. Ama Tahkim Kurulu 1 maçlık kırmızı kart cezasını onadı. Hem eski bir futbolcu hem de yönetici olarak siz bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu soruya ben de tek bir soruyla cevap vereyim; sahaya giren o meczup, oyuncuya değil de hakeme tekme attıktan sonra Josef onu itse, yine kırmızı kart görür müydü?

G.SARAY ÇİLEK TARLASINA DÖNDÜ
Süper Lig'de geride kalan haftalara baktığınızda şampiyonluk için ağır basan bir takım var mı?
Bu sezon Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır tarihi bir çekişme olmasını bekliyorum. En iyi teknik adam Fenerbahçe'de… Trabzonspor ve Beşiktaş başkanları çok iyi yönetim gösterip erkenden ellerindeki hoca ve kadrolarıyla yollarını çizdiler. Galatasaray ise geçtiğimiz sezonu 13. sırada bitiren kadroyu 2 ay içinde Los Galacticos'a çevirdi, Erden Timur'un hüneri sayesinde… Eskiden bir çilek bekleyen Galatasaray, şimdi çilek tarlasına döndü. Bu dörtlü son ana kadar atbaşı gider.

EN ÇOK KİM 'BEN SÖYLEMEDİM' DİYE BAĞIRIYORSA, ŞİKÂYET EDEN DE ODUR
A Spor'da önceki gün katıldığınız yayında Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde daha fazla ceza almasını isteyen Galatasaraylı yöneticiler olduğunu açıkladınız ama isim vermediniz. Bu açıklamanız geniş yankı buldu. Sosyal medyada çok konuşuldu. Sizi eleştirenler de var; neden şimdi bunu söylediniz diye. Ne dersiniz?
Neden şimdi mi söyledim? Netflix'te Fatih Terim belgeselinin reklamlarını gördüm, aklıma geldi. Dedim ki; "Ey gidi Fatih Terim; zamanında senden kurtulmak için seni TFF'ye şikâyet eden yöneticilere rağmen yine de belgeseli çekilecek adam oldun." Bunu da TV'de söyledim. Bugün en fazla kim "Ben söylemedim" diye bağırıyorsa, Terim'i şikâyet eden de odur. Mükafatını da TFF koltuklarında oturarak almıştır.

OKAN BU ŞANSI İYİ KULLANMALI
Galatasaray, müthiş yıldızları kadrosuna kattı. Takımın başında genç, yerli bir teknik adam var; Okan Buruk. Bu kadroyu yönetebilir mi? Nitekim verdiği röportajda işinin daha da zorlaştığını söyledi.
Okan Buruk'un başarısı kendisi kadar futbolculara da bağlı. Genç bir teknik adam olarak kendini takıma kabul ettirdiği ölçüde oyuncuların saygısını kazanır, onlar da fedakârca mücadele eder. Okan çok şanslı. Böyle bir kadro Fatih Terim'in elinde olsa bugün Galatasaray çok farklı bir noktada olurdu. Bu şansı iyi kullanması lazım.

KUNTZ VAKİT KAYBI!
Milli Takım kulislerinde Stefan Kuntz'un yerine Sergen Yalçın'ın geleceği iddiası var. Siz A Milli Takım'ın eski sorumlusu olarak böyle bir şey duydunuz mu? Sergen Yalçın ismine nasıl bakarsınız? Biliyoruz ki siz Milli Takım'da yabancı hocaya karşısınız.
Yine üstüne basarak söylüyorum; Türk Milli Takımı'nı yabancı hoca yönetmez, mutlaka yerli teknik adam görevde olmalı. Sergen Yalçın gibi ligde şampiyonluk görmüş, zıpkın gibi bir seçeneğiniz varken Kuntz'la vakit harcamak büyük yanlış.

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Tam bir orkestra şefi doğru notalara basıyor
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