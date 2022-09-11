Tam bir orkestra şefi doğru notalara basıyor

TFF eski yöneticisi Selim Soydan 6 soruda gündemi değerlendirdi
Fenerbahçe 12 transfer yaptı amaherkes Jorge Jesus'u konuşuyor.Seçimleri ve sistemi ile sürekli gündemde.Siz Portekizli teknik adam için geridekalan 12 maçta ortaya koyduğu performansabakarak neler söylersiniz? Busoruyu sorma nedenim yine bu sayfalardaİsmail Kartal'ın devam etmesi gerektiğinisöylemeniz. Aynı görüşte misiniz?
O kadroyla, İsmail Kartal kalsa başarılı olurdu, hâlâ öyle düşünüyorum. Ama Jorge Jesus 12 yeni oyuncuyla kendi kadrosunu kurdu ve artık yepyeni şartlar oluştu. Jesus tam bir orkestra şefi, hep doğru notalara basıyor. Hatırlayın, Emre Mor'u 2. yarında oyuna soktuğu bir maçta 20 dakika sonra dışarı alıyor, ertesi hafta 11'de başlatıyor. Yani takıma "Ben nedersem o olur, bana inanan kazanır" mesajı veriyor. Böyle külyutmaz, tek karar verici konumundaki hocalardan futbolcu da çekinir yönetici de. Jesus çok doğru yolda.
TEKMEYİ HAKEM YESE NE OLURDU! Josef de Souza saha içine giren taraftaramüdahale ettiği için kırmızı kart görüpceza aldı. Beşiktaş ve oyuncu bu kartınhaksız olduğunu söyleyip, itiraz etti. AmaTahkim Kurulu 1 maçlık kırmızı kart cezasınıonadı. Hem eski bir futbolcuhem de yönetici olarak siz buyaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu soruya ben de tek bir soruyla cevap vereyim; sahaya giren omeczup, oyuncuyadeğil de hakemetekme attıktan sonraJosef onu itse, yine kırmızıkart görür müydü?
G.SARAY ÇİLEK TARLASINA DÖNDÜ Süper Lig'de geride kalan haftalarabaktığınızda şampiyonluk için ağırbasan bir takım var mı?
Bu sezon Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır tarihi bir çekişme olmasını bekliyorum. En iyiteknik adam Fenerbahçe'de… Trabzonspor ve Beşiktaş başkanları çok iyi yönetim gösterip erkenden ellerindeki hoca ve kadrolarıyla yollarını çizdiler. Galatasaray ise geçtiğimizsezonu 13. sırada bitiren kadroyu 2ay içinde Los Galacticos'a çevirdi, Erden Timur'un hüneri sayesinde… Eskiden bir çilek bekleyen Galatasaray, şimdi çilek tarlasına döndü. Bu dörtlü son ana kadar atbaşı gider.
EN ÇOK KİM 'BEN SÖYLEMEDİM' DİYE BAĞIRIYORSA, ŞİKÂYET EDEN DE ODUR A Spor'da önceki gün katıldığınızyayında Fatih Terim'intakımın başında olduğu dönemdedaha fazla ceza almasını isteyenGalatasaraylı yöneticiler olduğunuaçıkladınız ama isim vermediniz.Bu açıklamanız geniş yankı buldu.Sosyal medyada çok konuşuldu.Sizi eleştirenler de var; neden şimdibunu söylediniz diye. Ne dersiniz?
Neden şimdi mi söyledim? Netflix'te Fatih Terim belgeselinin reklamlarını gördüm, aklıma geldi. Dedim ki; "Ey gidi Fatih Terim;zamanında senden kurtulmak için seniTFF'ye şikâyet eden yöneticilere rağmenyine de belgeseli çekilecek adamoldun." Bunu da TV'de söyledim. Bugün en fazla kim "Ben söylemedim" diye bağırıyorsa, Terim'i şikâyet eden de odur. Mükafatını da TFF koltuklarında oturarak almıştır.
OKAN BU ŞANSI İYİ KULLANMALI Galatasaray, müthiş yıldızları kadrosuna kattı.Takımın başında genç, yerli bir teknik adam var;Okan Buruk. Bu kadroyu yönetebilir mi? Nitekim verdiğiröportajda işinin daha da zorlaştığını söyledi.
Okan Buruk'un başarısı kendisi kadar futbolculara da bağlı. Genç bir teknik adam olarak kendini takıma kabul ettirdiği ölçüde oyuncuların saygısını kazanır, onlar da fedakârca mücadele eder. Okan çok şanslı. Böyle bir kadro FatihTerim'in elinde olsa bugün Galatasaray çok farklı birnoktada olurdu. Bu şansı iyi kullanması lazım.
KUNTZ VAKİT KAYBI! Milli Takım kulislerinde Stefan Kuntz'un yerineSergen Yalçın'ın geleceği iddiası var. Siz A MilliTakım'ın eski sorumlusu olarak böyle bir şey duydunuzmu? Sergen Yalçın ismine nasıl bakarsınız? Biliyoruz kisiz Milli Takım'da yabancı hocaya karşısınız.
Yine üstüne basarak söylüyorum; Türk Milli Takımı'nı yabancı hoca yönetmez, mutlaka yerli teknik adam görevde olmalı. Sergen Yalçın gibi ligde şampiyonlukgörmüş, zıpkın gibi bir seçeneğinizvarken Kuntz'la vakit harcamak büyük yanlış.