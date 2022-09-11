Tam bir orkestra şefi doğru notalara basıyor

O kadroyla, İsmail Kartal kalsa başarılı olurdu, hâlâ öyle düşünüyorum. Ama Jorge Jesus 12 yeni oyuncuyla kendi kadrosunu kurdu ve artık yepyeni şartlar oluştu. Jesus tam bir orkestra şefi, hep doğru notalara basıyor. Hatırlayın, Emre Mor'u 2. yarında oyuna soktuğu bir maçta 20 dakika sonra dışarı alıyor, ertesi hafta 11'de başlatıyor. Yani takımamesajı veriyor. Böyle külyutmaz, tek karar verici konumundaki hocalardan futbolcu da çekinir yönetici de.Bu soruya ben de tek bir soruyla cevap vereyim;Bu sezon Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır tarihi bir çekişme olmasını bekliyorum.Trabzonspor ve Beşiktaş başkanları çok iyi yönetim gösterip erkenden ellerindeki hoca ve kadrolarıyla yollarını çizdiler.Erden Timur'un hüneri sayesinde… Eskiden bir çilek bekleyen Galatasaray, şimdi çilek tarlasına döndü. Bu dörtlü son ana kadar atbaşı gider.Neden şimdi mi söyledim? Netflix'te Fatih Terim belgeselinin reklamlarını gördüm, aklıma geldi. Dedim ki;Bunu da TV'de söyledim. Bugün en fazla kimdiye bağırıyorsa, Terim'i şikâyet eden de odur. Mükafatını da TFF koltuklarında oturarak almıştır.Okan Buruk'un başarısı kendisi kadar futbolculara da bağlı. Genç bir teknik adam olarak kendini takıma kabul ettirdiği ölçüde oyuncuların saygısını kazanır, onlar da fedakârca mücadele eder.Bu şansı iyi kullanması lazım.Yine üstüne basarak söylüyorum; Türk Milli Takımı'nı yabancı hoca yönetmez, mutlaka yerli teknik adam görevde olmalı.Kuntz'la vakit harcamak büyük yanlış.