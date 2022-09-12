Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK 90’da sobelendi
Giriş Tarihi: 12.9.2022

Gaziantep FK 90’da sobelendi

Gaziantep FK 90’da sobelendi

Maxim’in penaltı golüyle Ümraniyespor karşısında öne geçen kırmızı-siyahlılar, 90’da Mrsic (pen.) ağları sarsınca 1 puana razı oldu

Süper Lig'de 3 haftalık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray'a yenilerek nokta koyan Gaziantep FK, dün de Ümraniyespor karşılaşmasında 3 puanı 90. dakikada yediği penaltı golüyle kaçırdı: 1-1. İlk yarısı golsüz eşitlikte geçilen karşılaşmanın 59. dakikasında Kitsiou'nun düşürülmesiyle penaltı kazanan Gaziantep FK, atışı Alexandru Maxim ile gole çevirdi. Rakip kaleyi ablukaya alan Ümraniyespor tam 18 şut çektiği mücadelede golü 90'da buldu. Markovic'in, Onur Ayık'a müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Mrsic de ağları sarsıp sonucu belirledi: 1-1. Ümraniye 4 karşılaşma sonra puanla tanışırken, Gaziantep FK puanını 11'e yükseltti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu! TV8 ile 11 Eylül 2022 Dün akşam MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
JGK Jandarma Uzman Erbaş alımı yapacak! 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden, nasıl başvurulur?
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
GSB personel alımı başvuruları ne zaman? e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İOS 16 özellikleri dikkatleri üzerine çekiyor! Apple tanıttı: İşte güncelleme alacak cihazlar
THY'den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim
CHP'li isimden skandal sözler! PKK'nın dilini kullandı: Açık açık bölücülük yaptı
Düzce'de 2 gencin kahreden ölümü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK 90’da sobelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA