Gaziantep FK 90’da sobelendi

Maxim’in penaltı golüyle Ümraniyespor karşısında öne geçen kırmızı-siyahlılar, 90’da Mrsic (pen.) ağları sarsınca 1 puana razı oldu
Süper Lig'de 3 haftalık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray'a yenilerek nokta koyan Gaziantep FK, dün de Ümraniyespor karşılaşmasında 3 puanı 90. dakikada yediği penaltı golüyle kaçırdı: 1-1. İlk yarısı golsüz eşitlikte geçilen karşılaşmanın 59. dakikasındaKitsiou'nun düşürülmesiyle penaltı kazanan Gaziantep FK, atışı Alexandru Maxim ilegole çevirdi. Rakip kaleyi ablukaya alan Ümraniyespor tam 18 şutçektiği mücadelede golü 90'dabuldu. Markovic'in, Onur Ayık'a müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Mrsic de ağları sarsıp sonucu belirledi: 1-1. Ümraniye 4 karşılaşma sonrapuanla tanışırken, Gaziantep FK puanını 11'e yükseltti.