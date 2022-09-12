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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:34

Menajer, kulüp başkanına kafa attı! La Liga bu olayla çalkalanıyor...

Menajer, kulüp başkanına kafa attı! La Liga bu olayla çalkalanıyor...

Raul de Tomas'ın menajeri Ivan Garcia, transfer görüşmelerinde bulundukları Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa'ya kafa attı. Başkan Presa saldırı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Rayo, De Tomas'ın menajeri Ivan Garcia ile yaz transfer döneminde bir transfer hamlesi için görüşmelere başladı.

Kulüp başkanı Presa, toplantı sırasında saldırıya uğradığını ve hastaneye kaldırıldığını iddia etti.

Rayo, o zamandan beri Presa'nın Garcia hakkında resmi bir şikayette bulunduğunu doğrulayan bir açıklama yayımladı.

Presa, COPE'a yaptığı açıklamada, "Tamamen beklenmedik bir kafa vuruşuydu" ifadelerini kullandıı.

Bandajla görüntülenen başkan, "Suçlunun eylemiydi, çok korkakça bir eylemdi. Çünkü beni uyarsaydı ve kavga edeceğimizi bilsem ona göre davranırdım. Beklenmedik bir anda, kafa attı bana ve ödlekçe bir davranıştı." dedi.

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Menajer, kulüp başkanına kafa attı! La Liga bu olayla çalkalanıyor...
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