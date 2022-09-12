Menajer, kulüp başkanına kafa attı! La Liga bu olayla çalkalanıyor...

Presa, COPE'a yaptığı açıklamada, "Tamamen beklenmedik bir kafa vuruşuydu" ifadelerini kullandıı.

Bandajla görüntülenen başkan, "Suçlunun eylemiydi, çok korkakça bir eylemdi. Çünkü beni uyarsaydı ve kavga edeceğimizi bilsem ona göre davranırdım. Beklenmedik bir anda, kafa attı bana ve ödlekçe bir davranıştı." dedi.