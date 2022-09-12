Yiğido’nun yüzü yine gülmedi

Sivasspor, Ethemi’nin golüyle geri düştüğü İstanbulspor maçında Ulvestad ile 1 puanı kurtardı. Ancak 6. maçında da galibiyet aalmadı
Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivassporiçin Süper Lig'de işler iyi gitmiyor. Yiğidolar, kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan İstanbulspor karşısında da 3 puan özlemini bitiremedi: 1-1... İlk yarıda iki takım da kaleyi bulamadı. Üst üste 3 yenilgidensonra geçen hafta Alanyaspor'utek golle deviren konukekip, 64. dakikada Makedonoyuncusu Ethemi ile önegeçti: 0-1. Sivasspor 80'dekazanılan serbest vuruştaUlvestad ile bir puanı kurtardı. İstanbulspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise önce Avrupa'da Cluj dönüşte de A.Gücü deplasmanına gidecek.