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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Yiğido’nun yüzü yine gülmedi

Yiğido’nun yüzü yine gülmedi

Sivasspor, Ethemi’nin golüyle geri düştüğü İstanbulspor maçında Ulvestad ile 1 puanı kurtardı. Ancak 6. maçında da galibiyet aalmadı

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor için Süper Lig'de işler iyi gitmiyor. Yiğidolar, kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan İstanbulspor karşısında da 3 puan özlemini bitiremedi: 1-1... İlk yarıda iki takım da kaleyi bulamadı. Üst üste 3 yenilgiden sonra geçen hafta Alanyaspor'u tek golle deviren konuk ekip, 64. dakikada Makedon oyuncusu Ethemi ile öne geçti: 0-1. Sivasspor 80'de kazanılan serbest vuruşta Ulvestad ile bir puanı kurtardı. İstanbulspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise önce Avrupa'da Cluj dönüşte de A.Gücü deplasmanına gidecek.

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Yiğido’nun yüzü yine gülmedi
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