Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 13.9.2022 21:25

3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

DHA
3 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Alanyaspor ve Adana Demirspor'u saha olayları, Ankaragücü'nü de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 10/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri belirlendi! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları duyurdu
TOKİ BAŞVURU tarihleri ve şartları açıklandı! İlk Evim TOKİ başvuru şartları 2022 ile TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvuruları ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belirlendi! İstanbul dahil ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Erdoğan detayları açıklıyor!
SON DAKİKA: TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ Başkanı detayları duyurdu: İşte tarihi sosyal konut projesi için yetkili olan bankalar
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
iOS 16 güncellemesi ile gelen özellikler ve yenilikler neler? iOS 16 hangi modellere geldi, hangi cihazlara artık güncelleme gelmeyecek?
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun "Hazırım" çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!
ARKADAŞINA GÖNDER
3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA