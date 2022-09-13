Sivasspor’dan son 12 sezonun en kötü başlangıcını yaptı

Lige sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.

Sivas temsilcisi, 6 maçlık periyotta, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi.

Geride kalan 6 haftalık periyotta henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.

Son 12 sezonun en kötü performansı

UEFA Avrupa Kupaları'nda da bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, Süper Lig'de ilk 6 maçlık periyot dikkate alındığında son 12 sezonun en başarısız başlangıcını yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 6 haftalık periyotta sadece 1 puan toplayabilmişti.

Sivasspor'un 6. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 13 sezon performansı şöyle:

Sezon 0 G B M A Y P 2022-2023 6 0 4 2 4 9 4 2021-2022 6 1 3 2 6 7 6 2020-2021 6 2 2 2 6 7 8 2019-2020 6 2 3 1 9 6 9 2018-2019 6 1 2 3 6 11 5 2017-2018 6 2 0 4 8 11 6 2015-2016 6 0 5 1 7 9 5 2014-2015 6 1 2 3 7 9 5 2013-2014 6 3 0 3 12 12 9 2012-2013 6 3 2 1 6 4 11 2011-2012 6 2 2 2 8 9 8 2010-2011 6 1 2 3 5 14 5 2009-2010 6 0 1 5 4 14 1

Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmişti.