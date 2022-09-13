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Giriş Tarihi: 13.9.2022 14:02

Son dakika: TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması!

Son dakika: TFF Başkanı Büyükekşi’den yabancı kuralı açıklaması!

Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu sezonun en çok tartışılan konularından biri olan yabancı kuralı hakkında açıklama yaptı. Büyükekşi, 8+3 yabancı kuralının kaldırılacağı iddilarına da açıklık getirdi.

Süper Lig'de bu sezon gündemden düşmeyen yabancı kuralı tartışmaları devam ediyor. Özellikle de teknik direktörler yabancı sınırlamasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirmesinden sonra gözler TFF'ye çevrildi.

YABANCI KURALI TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son dönemde ise 8+3 yabancı kuralının kaldırılacağı konusunda gündeme gelen iddialar sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili açıklama yaptı. TFF'nin gündeminde ise böyle bir maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.

BÜYÜKEKŞİ: YABANCI KURAL DEVAM EDECEK

Habertürk'e konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının kaldırılacağı iddialarına yönelik "abancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz'' açıklamasını yaptı.

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Son dakika: TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması!
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