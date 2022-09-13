Son dakika: TFF Başkanı Büyükekşi’den yabancı kuralı açıklaması!

Süper Lig'de bu sezon gündemden düşmeyen yabancı kuralı tartışmaları devam ediyor. Özellikle de teknik direktörler yabancı sınırlamasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirmesinden sonra gözler TFF'ye çevrildi.
YABANCI KURALI TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Son dönemde ise 8+3 yabancı kuralının kaldırılacağı konusunda gündeme gelen iddialar sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili açıklama yaptı. TFF'nin gündeminde ise böyle bir maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.
BÜYÜKEKŞİ: YABANCI KURAL DEVAM EDECEK
Habertürk'e konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının kaldırılacağı iddialarına yönelik "abancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz'' açıklamasını yaptı.