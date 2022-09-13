Son dakika: TFF Başkanı Büyükekşi’den yabancı kuralı açıklaması!

BÜYÜKEKŞİ: YABANCI KURAL DEVAM EDECEK

Habertürk'e konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının kaldırılacağı iddialarına yönelik "abancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz'' açıklamasını yaptı.