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Giriş Tarihi: 13.9.2022 13:56

Trabzonspor yönetimi, Crvena Zvezda maçı öncesi toplanıyor

İHA
Trabzonspor yönetimi, Crvena Zvezda maçı öncesi toplanıyor

Avrupa'da ve Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Trabzonspor yönetimi, saha içinde ve saha dışında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak geniş kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, alınan saha sonuçları moralleri bozdu. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet ve ardından Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında oynanan futbol ve alınan mağlubiyetle kötü gidişe dur diyemeyen Trabzonspor'da yönetim kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde Crvena Zvezda ile oynanacak maç öncesi bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Avrupa'da ve ligde alınan kötü sonuçların nedenlerini masaya yatıracak olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'dan geniş bir rapor alacak. Avcı'nın raporu doğrultusunda saha içinde ve saha dışında yaşanan gelişmeleri değerlendirecek olan yönetim kurulu yol haritasını belirleyecek.

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Trabzonspor yönetimi, Crvena Zvezda maçı öncesi toplanıyor
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