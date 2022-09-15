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Giriş Tarihi: 15.9.2022 21:59

Başakşehir'in konuğu Fiorentina! Maçta ilk düdük çaldı...

Başakşehir’in konuğu Fiorentina! Maçta ilk düdük çaldı...

UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Başakşehir, sahasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı konuk ediyor... Turuncu lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın CANLI anlatımı haberimizde...

UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Başakşehir, sahasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı konuk ediyor... Turuncu lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Başakşehir 0-0 Fiorentina (İlk yarı oynanıyor)

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka.

Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Cabral, Saponara

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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Başakşehir'in konuğu Fiorentina! Maçta ilk düdük çaldı...
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