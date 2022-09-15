Başakşehir’in konuğu Fiorentina! Maçta ilk düdük çaldı...

UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Başakşehir, sahasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı konuk ediyor... Turuncu lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Başakşehir 0-0 Fiorentina (İlk yarı oynanıyor)
BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka.
Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Cabral, Saponara
BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.