Grubun favorisi biz değiliz

"Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" "Rakibimizin mükemmel oyuncuları var. Onlara cevap vermeye çalışacağız. Ligde oynayacağımız karşılaşmayı düşünerek tercihlerimizi yapacağız"
F.Bbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fransa'da yaptığı basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcı "Bana göre bu grubun iki favorisiRennes ve Dinamo Kiev.Biz de gruptan çıkmak içinmücadele edeceğiz. Buradaniyi bir sonuçla ayrılmakistiyoruz" ifadesini kullandı. Jesus şöyle devam etti: "Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Bize problem çıkaracaklardır, çok kuvvetliler. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar. Sahadaonlara iyi bir cevap vermeyeçalışacağız. Bu hafta Türkiye liginde BAY geçip dinlendik."
HOCALAR DEĞİL, FUTBOLCULAR OYNAYACAK
"Geçen ara iyi geldi ama ligdeoynayacağımız maçı düşünerektercihlerimizi yapacağız. Genesioiyi bir teknik direktör ve ilginçkariyeri var. Ama sahada teknikdirektör oynamayacak, iki takımkarşılaşacak. Stadyumda sayıcaçok fazla taraftarımız olamayacak.Rennes kulübünün sorumlularınınaldığı bir karar bu. Demek ki Rennes'inFenerbahçe biletlerinden kazanacakparaya ihtiyacı yok."