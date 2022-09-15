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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Grubun favorisi biz değiliz

Grubun favorisi biz değiliz

"Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" "Rakibimizin mükemmel oyuncuları var. Onlara cevap vermeye çalışacağız. Ligde oynayacağımız karşılaşmayı düşünerek tercihlerimizi yapacağız"

F.Bbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fransa'da yaptığı basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcı "Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Jesus şöyle devam etti: "Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Bize problem çıkaracaklardır, çok kuvvetliler. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar. Sahada onlara iyi bir cevap vermeye çalışacağız. Bu hafta Türkiye liginde BAY geçip dinlendik."

HOCALAR DEĞİL, FUTBOLCULAR OYNAYACAK
"Geçen ara iyi geldi ama ligde oynayacağımız maçı düşünerek tercihlerimizi yapacağız. Genesio iyi bir teknik direktör ve ilginç kariyeri var. Ama sahada teknik direktör oynamayacak, iki takım karşılaşacak. Stadyumda sayıca çok fazla taraftarımız olamayacak. Rennes kulübünün sorumlularının aldığı bir karar bu. Demek ki Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacak paraya ihtiyacı yok."

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Grubun favorisi biz değiliz
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