Haaland, Dortmund’a acımadı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında M.City, evinde Dortmund'u 2-1 yenerken eski takımını yıkan golü Haaland kaydetti. Alman temsilcisi56'da Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti. İngilizler, 80'de Stones ile 1-1'i eşitliği buldu. 84'te sahneyeçıkan Haaland harika bir gol atıp takımını zafere taşırken, yıllarca formasını terlettiği Dortmund'u üzüntüye boğan isim oldu. G Grubu'ndaki diğer maçta Kopenhag ile Sevilla golsüz berabere kaldı. Diğersonuçlar: A Grubu: Rangers-Napoli: 0-3. E Grubu: Milan- Dinamo Zagreb: 3-1, Chelsea-Salzburg: 1-1. F Grubu: Real Madrid-Leipzig: 2-0, S.Donetsk-Celtic: 1-1. H Grubu: Juventus-Benfica: 1-2, Maccabi Haifa-PSG: 1-3.