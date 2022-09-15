Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası
Giriş Tarihi: 15.9.2022 17:57

PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası

PFDK’dan 3 Süper Lig ekibine para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor ve Adana Demirspor'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56'şar bin TL, Ankaragücü'ne ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin TL para cezası verdi.

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:

"CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, müsabaka isim listesinde yazılan futbolcuların karma alandan geçmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.09.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN 210 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
Almanya çaresiz! Kriz faturalara yansıdı
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hesaplara yatmaya başladı mı?
TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022
Mersin'de hangi ilçelerde TOKİ konut yapılacak? TOKİ sosyal konut Mersin'de nerede yapılacak, nereye?
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA