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Giriş Tarihi: 15.9.2022 19:20 Son Güncelleme: 15.9.2022 19:21

Sivasspor, Konferans Ligi'nde Cluj'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Sivasspor, Konferans Ligi’nde Cluj’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşıyor. Zorlu karşılaşmanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiyor. Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.

CANLI | CLUJ 0-0 SİVASSPOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani'nin birer puanı bulunuyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camara, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Petkila, Janga.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski.

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Sivasspor, Konferans Ligi'nde Cluj'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu
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