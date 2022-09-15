Sivasspor, Konferans Ligi’nde Cluj’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiyor. Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani'nin birer puanı bulunuyor.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camara, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Petkila, Janga.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski.