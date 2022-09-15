Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği
Giriş Tarihi: 15.9.2022 17:44

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

AA
Trabzonspor’dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda bu akşam karşılaşacağı Kızılyıldız kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği verdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda oynanacak Kızılyıldız karşılaşması öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, misafir kulüp yönetim kuruluna dostluk yemeği verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Garden Restoran'da gerçekleşen yemeğe Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerimizden Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş ile Esat Emanet'in yanı sıra Kızılyıldız Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic, kulüp COO'su Marco Petrovic, sportif direktör Marco Marin, yönetim kurulu üyesi Ratomir Dujkovic ve Andrej Mrekela ile UEFA delegesi David Pugh katıldı. İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına misafir kulüp Kızılyıldız'a formamız ve plaket hediye edildi."

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
Almanya çaresiz! Kriz faturalara yansıdı
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hesaplara yatmaya başladı mı?
TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022
Mersin'de hangi ilçelerde TOKİ konut yapılacak? TOKİ sosyal konut Mersin'de nerede yapılacak, nereye?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA