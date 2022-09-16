Beşiktaş’tan A Milli Takım kadrosunu açıklayan Stefan Kuntz’a tepki!

Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu. Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadrosu sonrası Beşiktaş'tan tepki geldi.
Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır,
Savunma: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler
Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
Bir önceki aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasından dolayı tepki gösterdi. Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından da Kuntz'un aday kadrosu sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı.