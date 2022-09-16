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Giriş Tarihi: 16.9.2022 18:16 Son Güncelleme: 16.9.2022 18:25

Beşiktaş'tan A Milli Takım kadrosunu açıklayan Stefan Kuntz'a tepki!

Beşiktaş’tan A Milli Takım kadrosunu açıklayan Stefan Kuntz’a tepki!

Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları ve Lüksemburg maçları öncesi aday kadroyu açıkladı. Açıklanan kadro sonrası Beşiktaş'tan deneyimli hocaya tepki paylaşımı yapıldı.

Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu. Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadrosu sonrası Beşiktaş'tan tepki geldi.

Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır,

Savunma: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler

Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Bir önceki aday kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI

Açıklanan aday kadroda Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu yer almadı. Geçmiş dönemde çağrılan Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Salih Uçan, Cenk Tosun gibi futbolcular kadroya giremedi.



Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasından dolayı tepki gösterdi. Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından da Kuntz'un aday kadrosu sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı.

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Beşiktaş'tan A Milli Takım kadrosunu açıklayan Stefan Kuntz'a tepki!
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