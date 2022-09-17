Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor, Antalyaspor'u yıktı! Liderlik koltuğuna oturdu...
Giriş Tarihi: 17.9.2022 22:07 Son Güncelleme: 17.9.2022 22:09

Adana Demirspor, Antalyaspor'u yıktı! Liderlik koltuğuna oturdu...

Adana Demirspor, Antalyaspor’u yıktı! Liderlik koltuğuna oturdu...

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Adana Demirspor, 16 puanla liderliğe yükseldi. Antalyaspor'un ise kötü gidişi devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Adana Demirspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. Mücadeleyi Antalya ekibi 9, Adana temsilcisi 10 kişi tamamladı.

Corendon Airlenes Park Stadı'nda oynanan Akdeniz derbisine hızlı başlayan konuk ekip Adana Demirspor, Belhanda'nın 1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu, 39. dakikada ise Adana Demirspor'dan Yaroslav Rakitskyi kırmızı kart gördü.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi,

61. dakikada bir kırmızı kart daha çıktı. Ev sahibi Antalyaspor'da Shoya Nakajima, oyuna girdikten 2 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Adana Demirspor, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen ile 75'te farkı 2'ye çıkardı: 0-2

84. dakikada Britt Assombalonga ile bir gol daha bulan Adana temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 16'ya çıkaran Adana Demirspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. 3 puan hasreti 4 haftaya çıkan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi ve hastalığı ne? Oyuncu Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi tedavi mi görüyor? Annesi Gamze Erçel'den ilk açıklama!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ucuz ev ve arsa başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
2022 TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı!
Son dakika: TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...
Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor, Antalyaspor'u yıktı! Liderlik koltuğuna oturdu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA