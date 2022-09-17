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Giriş Tarihi: 17.9.2022 23:44

Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray, İstanbulspor maçını değerlendirdi

DHA
Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray, İstanbulspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael’in cezalı olması nedeniyle yerine yardımcı antrenör Adam Murray basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz için zor bir akşam oldu" diyen Murray, "Hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi maçı oynarsanız oynayın, yüzde 80'lik performans galibiyeti getirmez. Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik. Kalemize gelen 2 şut da gol oldu. Zor bir hafta odu bizim için. Önümüzde bir ara var, tazelenip savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"ERSİN KARARI, TEKNİK BİR KARAR"

Tayyip Talha Sanuç'un sakatlanmasının ardından Welinton'un oyuna dahil olması hakkında konuşan Adam Murray, "Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un sahip olduğu farklı özelliklerden yararlanmak için bu değişikliği yaptık. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için yaptık. Kararlar, maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor" diye konuştu.

Bu sezon Beşiktaş kalesine isabet eden 15 şutta 10 gol yemelerine değinen Murray, "Buna kaleci problemi demezdim. Mert de kadromuzda ve ligin en iyi kalecilerinden birisi, aramıza döndüğünde yarışın içinde olacak. Rakiplerimiz kalemize çok gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz gol sayısı fazla. Milli arada buna çalışacağız. Uzaktan şut ve bu golleri yemek sadece kaleci hatası olarak düşünülmemelidir. Ersin'in geçen hafta oynamayıp, bu hafta oynaması teknik bir karar" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 100 OLMADIĞIMIZ BİR GÜNDÜ"

Murray son olarak bu maçın analizini yapacaklarını belirterek, "Bugünü analiz edip ondan sonra tempomuz ve kalitemizle ilgili eksikleri değerlendirip cevap vermem gerekiyor. Yüzde 100 olmadığımız bir gündü ve galibiyeti hak etmedik. Maçı analiz edip sorunların çözümünü üreteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam Murray, İstanbulspor maçını değerlendirdi
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