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Giriş Tarihi: 17.9.2022 16:20 Son Güncelleme: 17.9.2022 16:23

Hüseyin Eroğlu: Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e gidecek

Hüseyin Eroğlu: Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid’e gidecek

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Altınordu'dan eski öğrencisi Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile anlaştığını söyledi.

Altınordu'da Çağlar Söyüncü ile birlikte çalışan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli futbolcunun Atletico Madrid ile anlaştığını söyledi.Eroğlu,

"Altınordu'da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Berke Özer, Ravil Tagir ve Enis Destan gibi birçok isimle çalıştık. Bu futbolcu arkadaşlarımız öz kaynak düzeninden Avrupa'ya ya da ülkemizde önemli takımlara transfer oldular. Özellikle Çağlar Söyüncü çok önemli bir figür çünkü Çağlar Altınordu'dan yurt dışına giden ilk futbolcu oldu. Bu sezon ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da ben Çağlar'ın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Çağlar, Leicester City sonrasında kariyerine Avrupa'da devam edecek" dedi.

'Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?' sorusuna 49 yaşındaki teknik adam, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını verdi. (Ajansspor)

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Hüseyin Eroğlu: Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e gidecek
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