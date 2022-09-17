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Giriş Tarihi: 17.9.2022 20:14

Robert Lewandowski atıyor, Barcelona kazanıyor!

AA
Robert Lewandowski atıyor, Barcelona kazanıyor!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Elche'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın başından sonuna sahada rakibine üstünlük kuran Barcelona, ilk yarıyı Robert Lewandowski (Dk. 34) ve Memphis Depay'ın (Dk. 41) golleriyle 2-0 önde kapattı.

Elche'nin defans oyuncusu Gonzalo Verdu, Lewandowski'ye yaptığı faulden 14. dakikada, teknik direktörü Francisco Rodriguez da hakeme itirazdan 44. dakikada kırmızı kart gördü.

İkinci yarının hemen başında (Dk. 48) Lewandowski takımının 3. kendisinin 2. golünü attı.

Barcelona'da ilk sezonunu geçirmesine rağmen La Liga'da gol krallığında ilk sırada bulunan Polonyalı forvet Lewandowski, 6 haftada 8 kez rakip ağları havalandırdı.

Ligde puanını 16'ya çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan Real Madrid'in (15) önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Elche ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Real Madrid yarın oynanacak derbi maçında deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.

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Robert Lewandowski atıyor, Barcelona kazanıyor!
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