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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Stefan Kuntz’dan sürpriz kadro

Stefan Kuntz’dan sürpriz kadro

İrfan Can ve Serdar Gürler’i tercih eden Alman hoca, 4 Büyükler’den 9 futbolcu çağırdı. Kayseri’den Onur Bulut ilk kez davet aldı

A Milli Takımımız'ın Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile deplasmanda oynayacak Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz, 23 kişilik listede sürpriz yaptı. Bir önceki kadroda olan Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik sakatlıkları nedeniyle dışarıda kaldı. Cenk Özkaçar ile Tiago Çukur çağrılmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN YOK
İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler uzun aradan sonra yeniden kadroya dönerken, Kayseri forması giyen Onur Bulut ilk kez davet edildi. Kuntz; Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 3 ve Trabzonspor'dan 2 oyuncuyu çağırırken, Beşiktaş'tan futbolcu tercih etmedi. Özellikle Salih Uçan'ın alınmaması, sosyal medyada büyük tepki çekti. 12 isim ise Avrupa'da top koşturanlardan oluştu.

İŞTE ADAY KADRO
KALECILER: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes).
SAVUNMA: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers).
ORTA SAHA-FORVET: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley).

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Stefan Kuntz’dan sürpriz kadro
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