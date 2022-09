Stefan Kuntz’dan sürpriz kadro

A Milli Takımımız'ın Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile deplasmanda oynayacak Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz, 23 kişilik listede sürpriz yaptı. Bir önceki kadroda olansakatlıkları nedeniyle dışarıda kaldı.çağrılmadı.İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler uzun aradan sonra yeniden kadroya dönerken, Kayseri forması giyen Onur Bulut ilk kez davet edildi. Kuntz;12 isim ise Avrupa'da top koşturanlardan oluştu.Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes).Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers).Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley).