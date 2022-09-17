Stefan Kuntz’dan sürpriz kadro

A Milli Takımımız'ın Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile deplasmanda oynayacak Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz, 23 kişilik listede sürpriz yaptı. Bir önceki kadroda olan Dorukhan Toköz, Mert Müldür,Hakan Çalhanoğlu ve DoğukanSinik sakatlıkları nedeniyle dışarıda kaldı. Cenk Özkaçarile Tiago Çukur çağrılmadı.
BEŞİKTAŞ'TAN YOK
İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler uzun aradan sonra yeniden kadroya dönerken, Kayseri forması giyen Onur Bulut ilk kez davet edildi. Kuntz; Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 3ve Trabzonspor'dan 2 oyuncuyu çağırırken,Beşiktaş'tan futbolcu tercih etmedi.Özellikle Salih Uçan'ın alınmaması, sosyalmedyada büyük tepki çekti. 12 isim ise Avrupa'da top koşturanlardan oluştu.
İŞTE ADAY KADRO KALECILER: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes). SAVUNMA: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers). ORTA SAHA-FORVET: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley).