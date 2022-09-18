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Giriş Tarihi: 18.9.2022 22:52 Son Güncelleme: 18.9.2022 22:52

A Milli Takım kadrosunda 2 yeni davet! İlk kez seçildi

AA
A Milli Takım kadrosunda 2 yeni davet! İlk kez seçildi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlığı bulunan Salih Özcan'ın çıkarıldığı kadroya Tolga Ciğerci ile İsmail Yüksek alındı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine MKE Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, aday kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlılar, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

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A Milli Takım kadrosunda 2 yeni davet! İlk kez seçildi
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