Abdullah Avcı planı belirledi: Baskıyı kur, 3 puanı al

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşısında alınan galibiyet ve ortaya koyulan futbol camiayı sevindirirken teknik direktör Abdullah Avcı da milli araya 3 puanla girmenin peşinde.
Kadrosunda zorunlu rotasyon yapacak olan deneyimli teknik adam; topa hakim olma, pas trafiğini kontrol etme ve geçiş oyunlarında yakalanan pozisyonları değerlendirme üzerine kurulu oyun planını devam ettirme düşüncesinde. Avcı'nın özellikle hücum oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Pozisyon buluyoruz ancak değerlendirmede aynı üretkenliğimiz yok. Çok daha fırsatçı olmalıyız" dediği öğrenildi. Bordo-mavili teknik heyet, Gaziantep için yaptığı analiz sonucunda da rakibin özellikle kanat bölgesinde kısıtlanacağı ve orta sahada baskı ile oyunun kontrolünün alınmasının planlandığı ifade edildi.
İSKENDER GÜNEN - DEĞİŞİMLER SANCILI OLUR
1- Kızılyıldız maçı ile birlikte neler değişti? Saha içindeki etkili oyunu neye bağlıyorsunuz?
Trabzonspor, teknik adam takımıdır. Abdullah Avcı'nın geldiği günden bu yana oturtmaya çalıştığı sistem, pasa dayalı kompakt bir yapı var. Bu sistemle beraber uzun bir aradan sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Sezon başı ise geçen yılki kadrodan eksilmeler yaşandı ve sakatlıklar geldi. Yani bir değişim içerisine girdiler. Her değişim doğal olarak sorunları beraberinde getirir. Kızılyıldız maçına kadar sistemde sorunlar ve başarısız sonuçlar vardı. Fakat Kızılyıldız müsabakasında geçen sezonki performansına yaklaşan bir Trabzonspor izledik. Orta alanda Hamsik bu sistem için olmazsa olmaz bir isim, lider özelliği var ve sahada olduğu zaman arkadaşlarını pozitif etkileyebiliyor. Takıma yeni katılan oyuncuların birlikte oynama süreleri arttıkça daha farklı görüntüler bundan sonraki maçlarda ortaya çıkar.
2- Gaziantep karşısında galibiyet için Abdullah Avcı hangi planı uygulamalı?
Gaziantep, oturmuş sistemi olan bir takım. Ama deplasmanlarda gerekli performansı gösteremedikleri de bir gerçek. En önemli özellikleri karşı ataklarda hızlı hücum girişimleri. Önde Maxim, Sagal, Figueiredo gibi yetenekli oyunculara sahip. Özellikle Maxim'e dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir takıma karşı önde yapılacak baskı ve kaybedilen topun kısa sürede alınması şart. İki kenardan da atak girişimlerinin yapılması gerekiyor. Tabii bir de Bakasetas gibi hücumdaki pas trafiğini yapan oyuncunun performansı ve uzaktan attığı şutlar önem kazanıyor. Rakibin karşı ataklarında ise eksik yakalanmamak, takım savunmasını istenilen düzeyde yapmak lazım. Kızılyıldız maçındaki ortaya konan oyun, bu maç için bir gösterge niteliğinde olmalı.
TRABZONSPOR'A ÇİFTE MÜJDE
Kızılyıldız ile oynanan maçta sakatlanan Larsen'in sol diz iç yan bağlarında sorun meydana gelmişti. MR'ı çekilen Danimarkalı oyuncunun yapılan kontrollerinde çok ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Tecrübeli futbolcu, dün takımın yaptığı son antrenmana katıldı ve hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığını atlatan Gbamin de idmanda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki oyuncuyla ilgili kararını maç saatinde verecek.
6 EKSİKLE HAZIRLANDI
Bordo-Mavililer, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Sakatlıkları bulunan ve idmana çıkmayan Bruno Peres, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Antermanda futbolcuların neşeli görüntüleri de dikkat çekti.
559 GÜNLÜK SERİ
Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep'i de devirerek evinde 559 günlük yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 maça çıkan Karadeniz ekibi, sahadan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı.