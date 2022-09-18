Abdullah Avcı planı belirledi: Baskıyı kur, 3 puanı al

TRABZONSPOR'A ÇİFTE MÜJDE

Kızılyıldız ile oynanan maçta sakatlanan Larsen'in sol diz iç yan bağlarında sorun meydana gelmişti. MR'ı çekilen Danimarkalı oyuncunun yapılan kontrollerinde çok ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Tecrübeli futbolcu, dün takımın yaptığı son antrenmana katıldı ve hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığını atlatan Gbamin de idmanda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki oyuncuyla ilgili kararını maç saatinde verecek.

6 EKSİKLE HAZIRLANDI

Bordo-Mavililer, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Sakatlıkları bulunan ve idmana çıkmayan Bruno Peres, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Antermanda futbolcuların neşeli görüntüleri de dikkat çekti.

559 GÜNLÜK SERİ

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep'i de devirerek evinde 559 günlük yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 maça çıkan Karadeniz ekibi, sahadan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı.