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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Derbinin galibi Kasımpaşa

Derbinin galibi Kasımpaşa

İstanbul’un iki yakasının mücadelesinde lacivertbeyazlılar; Hadergjonaj (pen) ve Bahoken ile sonuca gitti. Ümraniye’nin 7 maçlık galibiyet özlemi sürdü

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Ümraniyespor'u 2-1 yenerek İstanbul derbisinin kazananı oldu. Geçen hafta Galatasaray mağlubiyetiyle üzülen Paşa, maça etkili başladı. Fall'ın düşürülmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. 36'da Hadergjonaj, takımına üstünlüğü getirdi: 0-1. Kontrolü elinde tutan lacivert-beyazlılar, 83'te Bahoken ile fişi çekti: 0-2. Uzatmada Mrsic'in golü sonucu belirledi: 1-2. Ümraniye ligdeki galibiyet hasretini dindiremedi. Kasımpaşa deplasmanda üst üste ikinci zaferini yaşadı.

13
Kasımpaşa, bu maçta sezonun en yüksek topla oynama (%49) ve şut (13) değerlerine ulaştı.

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Derbinin galibi Kasımpaşa
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