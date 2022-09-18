Derbinin galibi Kasımpaşa

İstanbul’un iki yakasının mücadelesinde lacivertbeyazlılar; Hadergjonaj (pen) ve Bahoken ile sonuca gitti. Ümraniye’nin 7 maçlık galibiyet özlemi sürdü
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Ümraniyespor'u 2-1yenerek İstanbul derbisininkazananı oldu. Geçen hafta Galatasaray mağlubiyetiyle üzülen Paşa, maça etkili başladı. Fall'ın düşürülmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. 36'da Hadergjonaj,takımına üstünlüğü getirdi:0-1. Kontrolü elindetutan lacivert-beyazlılar,83'te Bahoken ile fişi çekti:0-2. Uzatmada Mrsic'in golü sonucu belirledi: 1-2. Ümraniye ligdeki galibiyet hasretini dindiremedi. Kasımpaşa deplasmanda üst üste ikinci zaferini yaşadı.
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Kasımpaşa, bu maçta sezonun en yüksek topla oynama (%49) ve şut (13) değerlerine ulaştı.