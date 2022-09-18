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Giriş Tarihi: 18.9.2022 10:35 Son Güncelleme: 18.9.2022 10:43

Fenerbahçe'de Jorge Jesus klasiği

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’de Jorge Jesus klasiği

Rotasyonlarıyla ünlü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi’nde yüksek tempoda geçen Rennes karşılaşmasını da düşünerek Fenerbahçe’nin ilk 11’inden en az 5 ismi kulübeye çekecek.

Hafta içinde 2-0 geriye düştüğü Rennes maçında son ana kadar oyunu bırakmayıp, beraberliği bulan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de Alanyaspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan, bir önceki haftayı da bay geçen sarı-lacivertliler, sahaya Rennes maçına göre çok farklı bir 11'le çıkacak. Rotasyon yapmaktan kaçınmayan ve neredeyse her müsabakaya farklı kadrolarla çıkan teknik direktör Jorge Jesus'un, bugün de en az 5 ismi dinlendireceği öğrenildi. Kanarya'da Rennes maçında sakatlanan Luan Peres, takımdaki yerini alamayacak.

LUAN PERES'İN YERİNE SERDAR AZİZ
Jesus'un Peres'in yokluğunda Serdar Aziz'e forma vereceği belirtildi. Geri üçlüde bugün Gustavo Henrique, Serdar Aziz ve Attila Szalai görev yapacak. Portekizli çalıştırıcının, Serdar hamlesi dışında Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu, Lincoln'ün yerine ise Alioski'yi kanat bek olarak oynatması bekleniyor. Mert Hakan ve İsmail Yüksek ikilisinin kulübeye çekileceği; Crespo ya da Zajc'ın da ilk 11'e monte edileceği gelen bilgiler arasında. İrfan Can'ın yerine de Joao Pedro'nun oynaması muhtemel.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus klasiği
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