Fenerbahçe’de Jorge Jesus klasiği

LUAN PERES'İN YERİNE SERDAR AZİZ

Jesus'un Peres'in yokluğunda Serdar Aziz'e forma vereceği belirtildi. Geri üçlüde bugün Gustavo Henrique, Serdar Aziz ve Attila Szalai görev yapacak. Portekizli çalıştırıcının, Serdar hamlesi dışında Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu, Lincoln'ün yerine ise Alioski'yi kanat bek olarak oynatması bekleniyor. Mert Hakan ve İsmail Yüksek ikilisinin kulübeye çekileceği; Crespo ya da Zajc'ın da ilk 11'e monte edileceği gelen bilgiler arasında. İrfan Can'ın yerine de Joao Pedro'nun oynaması muhtemel.