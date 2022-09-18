Jesus klasiği!

Hafta içinde 2-0 geriye düştüğü Rennes maçında son ana kadar oyunu bırakmayıp, beraberliği bulan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de Alanyaspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan, bir önceki haftayı da bay geçen sarı-lacivertliler, sahaya Rennes maçına göre çok farklı bir 11'le çıkacak. Rotasyon yapmaktan kaçınmayan ve neredeyse her müsabakaya farklı kadrolarla çıkan teknik direktör Jorge Jesus'un, bugün de en az 5 ismi dinlendireceği öğrenildi.Jesus'un Peres'in yokluğunda Serdar Aziz'e forma vereceği belirtildi.. Portekizli çalıştırıcının, Serdar hamlesi dışında Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu, Lincoln'ün yerine ise Alioski'yi kanat bek olarak oynatması bekleniyor. Mert Hakan ve İsmail Yüksek ikilisinin kulübeye çekileceği; Crespo ya da Zajc'ın da ilk 11'e monte edileceği gelen bilgiler arasında.