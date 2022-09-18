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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Liderliğe ‘demir’ attı

Liderliğe ‘demir’ attı

Mavi Şimşek, Antalyaspor’u 3-0 devirdi. Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Belhanda sezonun en erken golüyle kilidi açtı. Gulbrandsen ve Assombalonga’nın ağları sarsmasıyla farklı kazanan Adana Demir, averajla ligde zirveye kuruldu

Transferleriyle damga vuran Adana Demirspor, Antalya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak koltuğa oturdu. Ön alan baskısıyla Akdeniz ekibini bunaltan Mavi Şimşek, bunun meyvesini henüz 1. dakika dolmadan aldı. Yusuf Sarı'nın asistinde Younes Belhanda, 47. saniyede topu filelere göndererek sezonun en erken golünü attı. 8'de Antalyaspor'da Soner Aydoğdu kırmızıyla oyun dışı kalırken, devrenin bitimine 6 dakika kala Adana Demir'de Rakitskiy atıldı. Oyunun kontrolünü yitiren Antalya'da Nakajima, sahaya girdikten 2 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Adana Demir; 75'te Gulbrandsen ve 84'te Assombalonga ile farkı açtı: 3-0. Maçta başka gol olmayınca Vincenzo Montella'nın takımı, puanını 16 yaptı ve averajla zirvenin yeni sahibi oldu.

'MÜCADELEMİZLE ZİRVEYİ HAK ETTİK'
Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, şöyle konuştu: "Geçen haftaki Trabzon galibiyetini bu hafta aldığımız 3 puanla taçlandırıp, liderliği aldık. Antalya'da maç kazanmak her takım için zordur. Çok iyi bir mücadele gösterdik. Zirveyi hak ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

10
Son yenilgisini Fenerbahçe'den alan Adana Demir, sonrasındaki 4 haftada 10 puan topladı.

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Liderliğe ‘demir’ attı
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