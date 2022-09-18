Liderliğe ‘demir’ attı

Transferleriyle damga vuranÖn alan baskısıyla Akdeniz ekibini bunaltan Mavi Şimşek, bunun meyvesini henüz 1. dakika dolmadan aldı. Yusuf Sarı'nın asistinde8'de Antalyaspor'da Soner Aydoğdu kırmızıyla oyun dışı kalırken, devrenin bitimine 6 dakika kala Adana Demir'de Rakitskiy atıldı. Oyunun kontrolünü yitirenAdana Demir; 75'te Gulbrandsen ve 84'te Assombalonga ile farkı açtı: 3-0. Maçta başka gol olmayınca Vincenzo Montella'nın takımı, puanını 16 yaptı ve averajla zirvenin yeni sahibi oldu.Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, şöyle konuştu: "Geçen haftaki Trabzon galibiyetini bu hafta aldığımız 3 puanla taçlandırıp, liderliği aldık. Antalya'da maç kazanmak her takım için zordur. Çok iyi bir mücadele gösterdik.Son yenilgisini Fenerbahçe'den alan Adana Demir, sonrasındaki 4 haftada 10 puan topladı.