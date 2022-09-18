Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Monza sahasında Juventus'u devirdi!
Giriş Tarihi: 18.9.2022 20:57

Monza sahasında Juventus'u devirdi!

AA
Monza sahasında Juventus’u devirdi!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, deplasmanda Monza'ya 1-0 yenildi. Ev sahibi takımın galibiyet golünü Christian Gytkjaer kaydetti.

Monza'daki U-Power Stadı'nda oynanan müsabakada, Serie A'ya bu sezon yükselen Monza, ligin iddialı ekiplerinden Juventus'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 40. dakikada Juventus'un Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında, ev sahibi Monza, 74. dakikada Christian Gytkjaer'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Monza, Juventus'u 1-0 mağlup ederek, bu sezon Serie A'daki ilk galibiyetini aldı. Monza, 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Juventus ise bu sezonki ilk yenilgisini Monza deplasmanında aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde evinde Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 yenilen Juventus, Monza mağlubiyetiyle üst üste ikinci resmi maçından yenik ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da 10 puanla 8. basamakta kaldı.

Diğer yandan, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Fiorentina da Serie A'da bu hafta evinde Hellas Verona'yı 2-0 yendi. Serie A'nın 7. haftasında Lazio da deplasmanda Cremonese'yi 4-0 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
Son dakika | Avrupa'da sansasyonel çöküş; yüzlerce dev iflas bayrağını açtı!
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Monza sahasında Juventus'u devirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA