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Giriş Tarihi: 18.9.2022 18:58 Son Güncelleme: 18.9.2022 19:57

Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres, maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.

Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR | CANLI

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro.

ALANYASPOR: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Eduardo.

JORGE JESUS'TAN ROTASYON!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gitti.

FENERBAHÇE'DE LUAN PERES YOK!

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres maç kadrosunda yer almıyor.

FERDİ KADIOĞLU CEZA SINIRINDA!

Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.

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Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI
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