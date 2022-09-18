Süper Lig’de Başakşehir’in konuğu Fatih Karagümrük! 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de bugün Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi henüz kalesinde gol görmeyen Başakşehir, namağlup unvanını korumak istiyor. Son 3 maçını 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fatih Karagümrük ise bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmanın peşinde. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Deniz, Mounir, Keny
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Jimmy Durmaz, Kouassi, Borini, Diagne.