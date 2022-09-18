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Giriş Tarihi: 18.9.2022 16:19 Son Güncelleme: 18.9.2022 16:24

Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük! 11'ler belli oldu

Süper Lig’de Başakşehir’in konuğu Fatih Karagümrük! 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon kalesinde henüz gol görmeyen Başakşehir evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Hafta içi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Emre Belözoğlu'nun öğrencileri namağlup unvanını korumak istiyor. Diğer yanda ise Fatih Karagümrük bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulma peşinde. İki takımın da 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de bugün Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi henüz kalesinde gol görmeyen Başakşehir, namağlup unvanını korumak istiyor. Son 3 maçını 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fatih Karagümrük ise bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmanın peşinde. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Deniz, Mounir, Keny

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Jimmy Durmaz, Kouassi, Borini, Diagne.

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Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük! 11'ler belli oldu
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