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Giriş Tarihi: 18.9.2022

TFF saldırganı itiraz üzerine tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
TFF saldırganı itiraz üzerine tutuklandı

TFF binasına ateş ettiği için ev hapsi verilen şüpheli Cüneyd U., kasten öldürmeye teşebbüsten cezaevine gönderildi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd U., Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine çıkarılan yakalama kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının gerekçesinde, olay yerinde bulunan yöneticilerin şikâyetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı, hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği, dolayısıyla şüphelinin "kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller bulunduğu vurgulandı. TFF'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Şüpheli Cüneyd U. hakkında ev hapsi kararı verilmiş, savcılık karara itiraz edip tutuklama kararı verilmesini istemişti.

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TFF saldırganı itiraz üzerine tutuklandı
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