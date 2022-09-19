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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Ankaragücü siftah yaptı

Ankaragücü siftah yaptı

Sivasspor karşısında Beridze ve Ali Sowe’un golleriyle kazanan Başkent temsilcisi, ligdeki ilk galibetini elde etti

Hafta içinde Avrupa'da Cluj zaferiyle galibiyet şanssızlığını kıran Demir Grup Sivasspor, ligde MKE Ankaragücü'ne 2-1 ile boyun eğdi. Başkent ekibi, henüz ikinci dakikada Gürcü yıldızı Beridze'nin düzgün vuruşuyla öne geçti. Ankaragücü 44'te Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Uzatmalarda Charisis'in ağlara giden golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İkinci yarıya Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, hızlı giriş yaptı. 48. dakikada golcüsü N'Jie'nin ağları bulmasıyla durum 2-1'e geldi. Karşılıklı ataklar sonucu başka gol olmadı. Ankaragücü, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Sivas'ın 7 maçlık galibiyet hasreti sürdü.

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Ankaragücü siftah yaptı
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