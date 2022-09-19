Ankaragücü siftah yaptı

Sivasspor karşısında Beridze ve Ali Sowe’un golleriyle kazanan Başkent temsilcisi, ligdeki ilk galibetini elde etti
Hafta içinde Avrupa'da Cluj zaferiyle galibiyet şanssızlığını kıran Demir Grup Sivasspor, ligde MKE Ankaragücü'ne 2-1 ile boyun eğdi. Başkent ekibi, henüz ikinci dakikada Gürcü yıldızıBeridze'nin düzgün vuruşuyla öne geçti. Ankaragücü 44'te Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Uzatmalarda Charisis'in ağlara giden golü VAR incelemesisonrası ofsayt gerekçesiylesayılmadı. İkinci yarıya Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, hızlı giriş yaptı. 48. dakikada golcüsü N'Jie'nin ağları bulmasıyla durum 2-1'e geldi. Karşılıklı ataklar sonucu başka gol olmadı. Ankaragücü, ligdekiilk galibiyetini elde etti. Sivas'ın 7 maçlık galibiyet hasreti sürdü.