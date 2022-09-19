Bodrumspor evinde berabere kaldı

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor ligin 6'ıncı haftasında evinde Manisa Futbol Kulübünü ağırladı. Maçın ilk yarısında karşıklı gol pozisyonları yaşanırken, 45+3'te Kenan Özer'in penaltı golüyle yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına galip girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip üst üste gol pozisyonları yakaladı. Manisa F.K. karşılaşmanın 88'nci dakikasında Mehmet Uysal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın uzatma dakikalarında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Manisa F.K'da Çağrı Giritlioğlu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Bodrumspor averaj farkıyla 11 puanla 2'nci sırada yer alırken, Manisa Futbol Kulübü ise 8 puanla haftayı 8'nci sırada kapattı.

Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok dengeli bir maçtı. Özellikle ilk yarı böyle geçti onlarda çok doğru önlemler aldı. İlk yarı az da olsa pozisyon bulan taraftık. Bizim kaçırdığımız 3-4 tane pozisyonlarımız var. Bitiremedik, bitirsek çok güzel olacaktı. Bu lig zor bir lig alınan her puan çok kıymetli, bugünde biz aldığımızda yetineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş ise, "İlk devreyi istediğimiz şartlarda bitimeyi hedeflemiştik. Biraz bekleyerek rakibe pozisyon vermeyi azaltarak yapmaya çalıştık. 44'ncü dakikaya bunu başardık. İkinci yarıda biz maçı bırakmadık, hep reaksiyon gösteren bir takımız. İkinci yarı daha çok pozisyon bulmayı amaçladık. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadromuzda çok genç oyuncular var ve onları kazanmak için devam ediyoruz" dedi.