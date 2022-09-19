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Giriş Tarihi: 19.9.2022 17:11 Son Güncelleme: 19.9.2022 17:13

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni rakamlar...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni rakamlar...

Süper Lig'de 7. hafta sonrasında şampiyonluk oranlarında değişiklikler yaşandı. Fenerbahçe listede yerini korurken, Galatasaray'da zirveye yaklaştı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

Şampiyonluğun bir numaralı favorisi olan Fenerbahçe'nin 3.15 olan oranı, 5-0'lık Corendon Alanyaspor galibiyeti sonrası 3.00 olarak revize edildi.

Galatasaray'ın geçen hafta 3.75 olan oranı, 2-1'lik Arabam.com Konyaspor galibiyeti sonrası 3.50'ye çekildi ve şampiyonluğun iki numaralı favorisi ilan edildi.

İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın oranı 4.25'ten 4.50'ye yükseltildi.

Gaziantep FK'yi 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un oranı 5.50'den 5.00'e çekildi.

Süper Lig'de sezonun iki sürpriz takımı olan Medipol Başakşehir'in oranı 8.00, Adana Demirspor'un ise 20.00 olarak açıklandı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni rakamlar...
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