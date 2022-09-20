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Giriş Tarihi: 20.9.2022 20:06

Barcelona, sezonu 98 milyon avro karla kapadı

AA
Barcelona, sezonu 98 milyon avro karla kapadı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 2021-22 sezonunu 98 milyon avro karla kapattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-22 mali yılı içinde kulübün 1,017 milyar avro gelir elde ettiği ve aynı dönemde 98 milyon avro kara geçtiği belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun onayıyla, 2022-23 sezonu gelir bütçesinin 1,255 milyar avro olarak onaylandığı ve gelecek sezon 274 milyon avro kar beklentisi olduğu da vurgulandı.

Son zamanlarda, salgın ve yüksek maaş alan oyuncuların etkisiyle ekonomik yönden zorlu bir süreç yaşayan Katalan temsilcisi, Lionel Messi'nin maaşını karşılayamama gerekçesiyle Arjantinli yıldız ile geçen sezon öncesinde yollarını ayırmış ve birçok önemli oyuncusuyla görüşmeler yaparak maaşlarında indirime gitmelerini sağlamıştı.

Televizyon ve lig maçı gelirlerinin bir kısmını özel bir şirkete satan Barcelona, çeşitli ticari anlaşmalarla ekonomik yapısını güçlendirmiş ve bu sezon başında Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Franck Kessie ve Hector Bellerin gibi önemli oyuncuları transfer etmişti.

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Barcelona, sezonu 98 milyon avro karla kapadı
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