Bayern Münih’in Harry Kane planı

Bundesliga'da son olarak Augsburg'a kaybeden ve ligde 5. sıraya kadar gerileyen Bayern Münih'te kriz yaşanıyor. Nagelsmann'ın takımı, Bochum karşısında alnan 7-0'lık galibiyetten sonraski dört maçın üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; Bavyera ekibi gelecek yaz döneminde Tottenham'dan Harry Kane'i kadrosuna katmak için menajeriyle temasa geçti. Yine habere göre; İngiliz forvet de bu ihtimale sıcak bakıyor. Bayern Münih'in bu transfer için olası 100 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalacağı belirtildi.