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Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:51

Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Fenerbahçe sözleri

Dimitris Pelkas’tan Ozan Tufan ve Fenerbahçe sözleri

Bu yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Hull City'e transfer olan Dimitris Pelkas, önemli açıklamalarda bulundu. Dimitris Pelkas, Ozan Tufan ile yeniden bir arada olduğu için mutlu olduğunu ifade ederken yeni takımındaki günlerini de değerlendirdi.

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe 'den kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuş ve kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Yunan futbolcu, transfer süreci ve yeni takımında oynanan futbol hakkında konuştu.

Fenerbahçe'den arkadaşı Ozan Tufan ile birlikte aynı takımda olmanın kendisi için çok güzel olduğuna değinerek, "Ozan'la birlikte olmak çok güzel. Eskiden Fenerbahçe'de birlikte oynuyorduk ve Hull City'de birbirimizi diğer oyunculardan biraz daha iyi tanıyoruz. Daha iyi olmak ve daha fazla adapte olabilmek için zamana ihtiyacımız var ve şimdi bu takıma çok şey vermemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten geldik ama burası farklı bir lig ve uyum sağlamamız gerekiyor. Sabırla ve maç maç bakarak daha iyi şeyler göreceğiz" dedi.

"HULL, SEVDİĞİM SAKİN BİR ŞEHİR"
Transfer sürecine ve İngiltere'deki yaşamına da değinen Yunan futbolcu, "Önceki kulübümle anlaşma biraz uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olmaktan mutluyum. Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir zihniyet var. Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven birisi değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum" sözlerini dile getirdi.

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Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Fenerbahçe sözleri
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