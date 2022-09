Jesus F.Bahçe’yi yeniden aile yaptı

Jorge Jesus, F.Bahçe'yi bir lider gibi yönetiyor.Bu adaletli tutumuyla da futbolcular mutlu, yüzleri gülüyor,F.Bahçe, 3 günde bir maç oynamasına rağmen çok sıkıntı yaşamadı. Jesus'un müthiş bir tecrübesi var ve takımı nasıl diri tutacağını çok iyi biliyor.Son Alanya maçıyla tam bir gövde gösterisi yaptı Fenerbahçe takımı. Jorge Jesus, sürekli rotasyon yapıyor.Üstelik F.Bahçe'de takım presinde ciddi bir artış gözleniyor. Ayrıca futbolcuların coşkusu da çok iyi.Fenerbahçe'de en büyük yıldız teknik direktör Jorge Jesus. Oyun tercihleri ve rotasyonlarıyla dagibi bir imaj veriyor. Sürekli arayışta. Ferdi'yi 'orada olmaz' diye soldan çıkarması, Osayi'yi zaman zaman kesip Ferdi'yi o bölgede daha verimli hale getirmesi gibi birçok cesur ve yerinde müdahalesi var.F.Bahçe, Jesus'la her maç farklı görüntüler veriyor.Süper Lig'de yarış gerçekanlamda Dünya Kupası (20 Kasım-18 Aralık)bittikten sonra başlayacak. Ancak 14 haftada hangikulüp çok puan toplarsa avantajlı olacak.G.Saray ve Beşiktaş'ta kadrolarhenüz rayına oturmadı.Ayrıca F.Bahçe ve Trabzonspor'unAvrupa maçları kalan 7 haftadalige nasıl yansıyacak merak ediyorum. Beşiktaşve G.Saray'ın Avrupaları yok. Bu biravantaj ama yine de kolay kazanamıyorlar.Türkiye'de liglerocakta başlar. Sezonların ilk yarıları her takımiçin istikrarsızlık taşır.Busene bunu kıran takım F.Bahçe oldu.Çok çekişmeli bir sezonyaşayacağız. Çünkü büyükler dışında Başakşehirve oyun istikrarına baktığımız zaman AdanaDemirspor da zirveye göz dikmiş durumda.Ancak süreç sanki yarışın ocaktan sonra F.Bahçeile G.Saray arasında geçeceğini gösteriyor.Öncelikle sezon başındada belirttiğim gibi bu sezon çok çekişmelibir lig izleyeceğiz. Zaten ilk 7 haftada dabu açıkça belli oldu.Buna rağmen iyi gidiyorlarve hiç de gol yemediler. Ama Karagümrükmaçında seyirci desteğini aradılar. 4 büyük takımda Başakşehir ile birlikte şampiyonlukyarışının içinde olacaklardır.Adana Demir veBaşakşehir 7 haftalık performanslarıyladiyor ki;4 Büyükler'igeçip şampiyon olmalarıimkânsız değil ama işlerizor. G.Saray'ın yükselişibeni şaşırtmadı. Şaşırtan,Trabzonspor'un gel-gitleri,Beşiktaş'ın sarsıntıları. İsmael'ingüven vermemesine,Trabzonspor'un anlamsız kadrodenemelerine rağmen 4 büyüktakımın 4 başı mamur şampiyonlukyarışı içinde olacağına inanıyorum.7 haftalıkperiyot gösterdi ki ligde her maç zorlugeçmeye aday.Milli aradaher takım eksiklerini görerekbir strateji geliştirecektir.Özellikle zirvedeki takımlarınaralarında oynayacaklarımaçlar ilerleyen zamanlardaligdeki konumlarını belirlemeaçısından önem taşır.Beşiktaş, Valerien İsmael'le birlikte geçen sezondan 2 ay ve kamp dönemiyle 4-5 aydır birlikte. Beşiktaş iyiye gitmesi gerekirken son haftalarda geriye gidiyor. Hakem hataları oldu, A.Gücü maçındaki olayların yükü oldu.Hoca değişikliği yönetimin gündemine gelen kritik bir karar. Ama her şeye rağmen bu kadro yarışın içinde olur.Siyah-beyazlı ekip problemli gidiyor. Bilhassa İstanbulspor maçında kaybedilen 2 puan, üstünde durulması gereken bir nokta.Mert Günok'tan yararlanılması gerek.İsmael'in oyunu maç kazandırır ama şampiyon yapmaz. Büyük takım, oyunu rakibe bırakmamalı.Eğer oyun tavrını değiştirmezse bu puan kayıpları sürpriz olmaktan çıkar.Beşiktaş'ta İsmael'in öfkeli hali takıma sinirlilik olarak yansıyor. Oyuncular kapanan rakipleri çözmekte zorlanıyor.Değişiklikleri de birilerine yaranmak için yapmamalı.Sezon başındaki görüntüsünden uzak bir takım var.Okan Buruk, yaptığı doğru hamlelerle G.Saray'ın Konya maçını kazanmasını sağladı.Midtsjö'nün, Mata'nın katkıları olacağını düşünüyorum. Özellikle Torreira ile Midtsjö büyük maçlarda orta sahayı güçlendirmek adına birlikte oynamalılar. Yusuf'un çok fazla topla oynamaması gerekir. Okan hoca, Rashica'yı da G.Saray'ın hızlı hücum yapabilmesi için oynatmayı planlamalıdır.Gövdeli transferlere rağmen kısır bir dönemdeler. Rakip kendi kalesine atıyor, kazanıyorlar veya son saniyelerde 3 puanı zorlukla kurtarıyorlarDurum tesadüf olmaktan çıktı. Yeni oyuncuların (İcardi, Mata, Rashica) sağlayacağı katkı bekleniyor. Bu şapkadan tavşan çıkarmak gibi olacak. Okan hocanın acilen doğru oyunu bulması lazım.Önemli transferler gerçekleştirildi ancak oynadığı maçların birçoğunda zorlanarak kazandı. Takım oturana kadar bu puanları toplamak kendileri için büyük avantaj.Galatasaray, geç kurulmuş ve henüz oturmamış bir takım olmasına rağmen süreci en az kayıpla atlattı.İyi sonuçlar aldıran ve oyunu her geçen gün geliştiren Okan Buruk'un da kredisi artmaya başladı.G.Saray'da şu anda uyum sorunu yaşanmakta.Bir de savunmada bireysel hataların sıkça yapılması sorun teşkil ediyor.Trabzonspor, iki kulvarda oynuyor. Ligi şampiyon bitirmiş takımın bu kadar kadro değişikliğine uğraması pek görülmüş bir olay değil.Gaziantep maçını son saniyede kazanmaları en azından milli araya moralli girmelerini sağladı. Bana göre Abdullah Avcı'nın hiçbir maçta Siopis'ten vazgeçmemesi lazım.Trabzonspor'un geçen yılki kadrosu oyuncu transferleri ve sakatlıklar nedeniyle bir değişim geçirmekte. Bu da sezon başından bugüne kadar sorunları beraberinde getirdi. Fakat Kızılyıldız maçında ortaya koyulan oyun, alınan sonuç ve Gaziantep maçında 2-0'dan geriye dönerek bir büyük takım refleksi gösterdikleri için milli aradan sonra istenilen düzeye gelebilirler.Bordo-mavili ekipte eskiye nur yağdı! Abdullah hoca, ne zaman orta saha ikil-i sini değiştirdi, oyun istikrarına da kavuştu, sonuçları da almaya başladı. Ancak kolay gol yiyorlar.Üzerlerindeki baskı artıyor. Milli maç arasında yara sarmak zorundalar. Yoksa F.Bahçe maçıyla başka şeyler konuşmaya başlayabiliriz.Trabzonspor'da Abdullah hoca yeni transferin ağırlıkta olduğu bir kadro yaratmaya çalıştı ama takım oyununu yakalayamadı. Trabzonspor'da yine Hamsik, Siopis gibi eski tüfekler ön plana çıkıyor. Avcı, yenilerle eskileri aynı kap içinde yoğurmalı, özellikle Bardhi ve Gbamin üst düzey oyuncular değil. Bakasetas, Trabzonspor'u taşıyor.Defansta da Bartra-Denswill ikilisi oynamalıdır.Son şampiyon apoletini taşımak ağırdır. Dışarıdan rakipler size daha fazla motive olur. İçeride teknik kadrosundan futbolcusuna zafer rehaveti çöker.Ancak sonuçlar ve haklı eleştiriler herkesi kendine getirdi. Bu silkelenmeden ve son maç performansından sonra Trabzonspor'un yükselişinin devam edeceğine ve şampiyon apoletine yakışır maçlar çıkaracağına inanıyorum.