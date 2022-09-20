Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jesus F.Bahçe’yi yeniden aile yaptı
Giriş Tarihi: 20.9.2022

Jesus F.Bahçe’yi yeniden aile yaptı

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Jesus F.Bahçe’yi yeniden aile yaptı

Süper Lig milli araya girerken SABAH Spor yazarları, şampiyonluk yarışını ve 4 büyük takımın durumunu değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN: Jorge Jesus, F.Bahçe'yi bir lider gibi yönetiyor. Çünkü oyunda sarı-lacivertli ekibin bir lideri yok. Jesus, oynayan futbolculara değer veriyor ve her oyuncuyu hazır tutup kullanıyor. Bu adaletli tutumuyla da futbolcular mutlu, yüzleri gülüyor, F.Bahçe ligde ve Avrupa'da aile olmanın verdiği güçlü başarıyla yoluna devam ediyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe, 3 günde bir maç oynamasına rağmen çok sıkıntı yaşamadı. Jesus'un müthiş bir tecrübesi var ve takımı nasıl diri tutacağını çok iyi biliyor. Her maça ayrı senaryo yazıyor. Kadro rekabeti kaliteyi de getirdi. Yepyeni ikililer doğuyor, gittikçe daha iyi olacaklar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Son Alanya maçıyla tam bir gövde gösterisi yaptı Fenerbahçe takımı. Jorge Jesus, sürekli rotasyon yapıyor. Bana göre bu doğru bir anlayış değil ama kazanan haklıdır. Üstelik F.Bahçe'de takım presinde ciddi bir artış gözleniyor. Ayrıca futbolcuların coşkusu da çok iyi.

FATİH DOĞAN: Fenerbahçe'de en büyük yıldız teknik direktör Jorge Jesus. Oyun tercihleri ve rotasyonlarıyla da "Tek yıldız benim" gibi bir imaj veriyor. Sürekli arayışta. Ferdi'yi 'orada olmaz' diye soldan çıkarması, Osayi'yi zaman zaman kesip Ferdi'yi o bölgede daha verimli hale getirmesi gibi birçok cesur ve yerinde müdahalesi var. 90+ dinamizmiyle de seyircinin güvenini ve rüzgârını arkasına almış durumda. Bu rüzgâr sert esecek gözüküyor.




İSKENDER GÜNEN: F.Bahçe, Jesus'la her maç farklı görüntüler veriyor. Coşkulu, arzulu bir oyunla sonucu lehine çevirebilecek bir yapıya sahip.

YARIŞ KATAR'DAN SONRA BAŞLAR

SORU: Süper Lig'de 7 hafta geride kaldı. Adana Demirspor lider durumda. Şimdi milli ara var. Geride kalan haftalara bakarsak, şampiyonluk için bir favoriniz var mı?

LEVENT TÜZEMEN: Süper Lig'de yarış gerçek anlamda Dünya Kupası (20 Kasım-18 Aralık) bittikten sonra başlayacak. Ancak 14 haftada hangi kulüp çok puan toplarsa avantajlı olacak. Bu süreçte kadro derinliği ve kadro kalitesi F.Bahçe'yi ön plana çıkarıyor. G.Saray ve Beşiktaş'ta kadrolar henüz rayına oturmadı. Özellikle G.Saray, net golcüsünü belirleyemedi. Trabzonspor, dağınık bir görüntü sergiliyor. Ayrıca F.Bahçe ve Trabzonspor'un Avrupa maçları kalan 7 haftada lige nasıl yansıyacak merak ediyorum. Beşiktaş ve G.Saray'ın Avrupaları yok. Bu bir avantaj ama yine de kolay kazanamıyorlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Türkiye'de ligler ocakta başlar. Sezonların ilk yarıları her takım için istikrarsızlık taşır. Yeni transferler, yeni teknik adamlar, form durumları, sezonu erken açan takımların düşüş yaşaması sık görülür. Bu sene bunu kıran takım F.Bahçe oldu. Ciddi bir ritim yakaladılar ve karşılarına çıkan her rakibi 'kıra kıra' devam ediyorlar. Çok çekişmeli bir sezon yaşayacağız. Çünkü büyükler dışında Başakşehir ve oyun istikrarına baktığımız zaman Adana Demirspor da zirveye göz dikmiş durumda. Ancak süreç sanki yarışın ocaktan sonra F.Bahçe ile G.Saray arasında geçeceğini gösteriyor.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle sezon başında da belirttiğim gibi bu sezon çok çekişmeli bir lig izleyeceğiz. Zaten ilk 7 haftada da bu açıkça belli oldu. Bana göre en iyi futbolu oynayan takım Başakşehir ama 4 Büyükler gibi seyircisi yok. Buna rağmen iyi gidiyorlar ve hiç de gol yemediler. Ama Karagümrük maçında seyirci desteğini aradılar. 4 büyük takım da Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yarışının içinde olacaklardır.

FATİH DOĞAN: Adana Demir ve Başakşehir 7 haftalık performanslarıyla diyor ki; "Şampiyonluk yarışında biz de varız." 4 Büyükler'i geçip şampiyon olmaları imkânsız değil ama işleri zor. G.Saray'ın yükselişi beni şaşırtmadı. Şaşırtan, Trabzonspor'un gel-gitleri, Beşiktaş'ın sarsıntıları. İsmael'in güven vermemesine, Trabzonspor'un anlamsız kadro denemelerine rağmen 4 büyük takımın 4 başı mamur şampiyonluk yarışı içinde olacağına inanıyorum. Kazanacak takımı bilmem ama erkenden 'şampiyon biziz' havasına girecek hoca ve takım kaybeder.

İSKENDER GÜNEN: 7 haftalık periyot gösterdi ki ligde her maç zorlu geçmeye aday. Ligin üstünde yer alan 7-8 takımın aralarında geçen yılki farklılıklar yok. Milli arada her takım eksiklerini görerek bir strateji geliştirecektir. Özellikle zirvedeki takımların aralarında oynayacakları maçlar ilerleyen zamanlarda ligdeki konumlarını belirleme açısından önem taşır.

İSMAEL'İN ÖFKESİ KARTAL'I GERİYOR

FATİH DOĞAN: Beşiktaş, Valerien İsmael'le birlikte geçen sezondan 2 ay ve kamp dönemiyle 4-5 aydır birlikte. Beşiktaş iyiye gitmesi gerekirken son haftalarda geriye gidiyor. Hakem hataları oldu, A.Gücü maçındaki olayların yükü oldu. Ancak bunlar takımdaki gel-gitleri açıklamaya yetmiyor, hocaya güvensizlik en büyük sorun olarak masada duruyor. Hoca değişikliği yönetimin gündemine gelen kritik bir karar. Ama her şeye rağmen bu kadro yarışın içinde olur.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Siyah-beyazlı ekip problemli gidiyor. Bilhassa İstanbulspor maçında kaybedilen 2 puan, üstünde durulması gereken bir nokta. Kaledeki sorun mutlaka halledilmeli. Mert Günok'tan yararlanılması gerek.

GÜRCAN BİLGİÇ: İsmael'in oyunu maç kazandırır ama şampiyon yapmaz. Büyük takım, oyunu rakibe bırakmamalı. Beşiktaş coşkuyla oynuyor ama son yarım saat hep rakiplerde. Eğer oyun tavrını değiştirmezse bu puan kayıpları sürpriz olmaktan çıkar.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ta İsmael'in öfkeli hali takıma sinirlilik olarak yansıyor. Oyuncular kapanan rakipleri çözmekte zorlanıyor. İsmael, Ghezzal'ı oynatacak bir formül üretmeli. Değişiklikleri de birilerine yaranmak için yapmamalı. Formayı adaletli dağıtmalı. Çünkü Beşiktaş'ta kırılgan oyuncu sayısı çok fazla.

İSKENDER GÜNEN: Sezon başındaki görüntüsünden uzak bir takım var. Başakşehir'le ve son oynadıkları İstanbulspor maçında sonuçtan çok oynadıkları oyun büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

TAKIM OTURANA KADAR PUANLARI TOPLAMASI ÖNEMLİ

LEVENT TÜZEMEN: Okan Buruk, yaptığı doğru hamlelerle G.Saray'ın Konya maçını kazanmasını sağladı. Dubois'in sol bek oynaması, Okan hocanın elini güçlendirecektir. Rakip defansta yarattığı tahribata bakınca İcardi, milli arada fiziksel olarak daha güçlenip birinci golcü olarak ön plana çıkmalıdır. Midtsjö'nün, Mata'nın katkıları olacağını düşünüyorum. Özellikle Torreira ile Midtsjö büyük maçlarda orta sahayı güçlendirmek adına birlikte oynamalılar. Yusuf'un çok fazla topla oynamaması gerekir. Okan hoca, Rashica'yı da G.Saray'ın hızlı hücum yapabilmesi için oynatmayı planlamalıdır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Gövdeli transferlere rağmen kısır bir dönemdeler. Rakip kendi kalesine atıyor, kazanıyorlar veya son saniyelerde 3 puanı zorlukla kurtarıyorlar. Kazanmak önemli ama ciddi bir kırmızı alarm var. Durum tesadüf olmaktan çıktı. Yeni oyuncuların (İcardi, Mata, Rashica) sağlayacağı katkı bekleniyor. Bu şapkadan tavşan çıkarmak gibi olacak. Okan hocanın acilen doğru oyunu bulması lazım.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Önemli transferler gerçekleştirildi ancak oynadığı maçların birçoğunda zorlanarak kazandı. Takım oturana kadar bu puanları toplamak kendileri için büyük avantaj.

FATİH DOĞAN: Galatasaray, geç kurulmuş ve henüz oturmamış bir takım olmasına rağmen süreci en az kayıpla atlattı. Bu geçiş, uyum sürecinde çok daha fazlasını kaybedebilirdi. İyi sonuçlar aldıran ve oyunu her geçen gün geliştiren Okan Buruk'un da kredisi artmaya başladı. Milli ara en çok Galatasaray'a yarayacak.

İSKENDER GÜNEN: G.Saray'da şu anda uyum sorunu yaşanmakta. Özellikle hücumda organizasyon sorunları var. Bir de savunmada bireysel hataların sıkça yapılması sorun teşkil ediyor.

AVCI SİOPİS'TEN VAZGEÇMEMELİ

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor, iki kulvarda oynuyor. Ligi şampiyon bitirmiş takımın bu kadar kadro değişikliğine uğraması pek görülmüş bir olay değil. Onun için zamana ihtiyaçları var. Gaziantep maçını son saniyede kazanmaları en azından milli araya moralli girmelerini sağladı. Bana göre Abdullah Avcı'nın hiçbir maçta Siopis'ten vazgeçmemesi lazım.

İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor'un geçen yılki kadrosu oyuncu transferleri ve sakatlıklar nedeniyle bir değişim geçirmekte. Bu da sezon başından bugüne kadar sorunları beraberinde getirdi. Fakat Kızılyıldız maçında ortaya koyulan oyun, alınan sonuç ve Gaziantep maçında 2-0'dan geriye dönerek bir büyük takım refleksi gösterdikleri için milli aradan sonra istenilen düzeye gelebilirler.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bordo-mavili ekipte eskiye nur yağdı! Abdullah hoca, ne zaman orta saha ikil-i sini değiştirdi, oyun istikrarına da kavuştu, sonuçları da almaya başladı. Ancak kolay gol yiyorlar. İki gol attığı Antalya maçını, Adana Demirspor maçını kaybetti. Antep'e 3 gol atmak zorunda kaldı. Üzerlerindeki baskı artıyor. Milli maç arasında yara sarmak zorundalar. Yoksa F.Bahçe maçıyla başka şeyler konuşmaya başlayabiliriz.

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'da Abdullah hoca yeni transferin ağırlıkta olduğu bir kadro yaratmaya çalıştı ama takım oyununu yakalayamadı. Trabzonspor'da yine Hamsik, Siopis gibi eski tüfekler ön plana çıkıyor. Avcı, yenilerle eskileri aynı kap içinde yoğurmalı, özellikle Bardhi ve Gbamin üst düzey oyuncular değil. Bakasetas, Trabzonspor'u taşıyor. Trabzonspor'un birinci santrforu kesinlikle Gomez'dir. Defansta da Bartra-Denswill ikilisi oynamalıdır. Çünkü Hugo çok ağır ve geriye dönüşlerde geç kalıyor.

FATİH DOĞAN: Son şampiyon apoletini taşımak ağırdır. Dışarıdan rakipler size daha fazla motive olur. İçeride teknik kadrosundan futbolcusuna zafer rehaveti çöker. Trabzonspor bugün istediği yerde değilse ana nedeni budur. Abdullah hocanın hatası, çıkardığı 11'lerle, 7-8 değişiklikle 'uyumlu kadro' avantajını kullanmamış olması. Ancak sonuçlar ve haklı eleştiriler herkesi kendine getirdi. Bu silkelenmeden ve son maç performansından sonra Trabzonspor'un yükselişinin devam edeceğine ve şampiyon apoletine yakışır maçlar çıkaracağına inanıyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
SON DAKİKA! İstanbul'da çifte vahşet: 2 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı "Ben yapmadım" dedi
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim var! Brent petrol geriledi: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Yarından itibaren...
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu: AB'ye hesap verecek değiliz
Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlı vatandaşların afişlerine şaşırtmayan yanıt! Sırtını 'Demirtaş'a yasladı: Poz verdi!
Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...
SON DAKİKA: Fatih'te polisi vurup kaçan zanlı ile ilgili şok detaylar! Dünden beri aile katliamı yapmış...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jesus F.Bahçe’yi yeniden aile yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA