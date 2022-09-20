Jesus F.Bahçe’yi yeniden aile yaptı

Süper Lig milli araya girerken SABAH Spor yazarları, şampiyonluk yarışını ve 4 büyük takımın durumunu değerlendirdi
LEVENT TÜZEMEN: Jorge Jesus, F.Bahçe'yi bir lider gibi yönetiyor. Çünküoyunda sarı-lacivertli ekibin bir lideriyok. Jesus, oynayan futbolcularadeğer veriyor ve her oyuncuyu hazırtutup kullanıyor. Bu adaletli tutumuyla da futbolcular mutlu, yüzleri gülüyor, F.Bahçe ligde ve Avrupa'da aileolmanın verdiği güçlü başarıyla yoluna devamediyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe, 3 günde bir maç oynamasına rağmen çok sıkıntı yaşamadı. Jesus'un müthiş bir tecrübesi var ve takımı nasıl diri tutacağını çok iyi biliyor. Hermaça ayrı senaryo yazıyor. Kadro rekabetikaliteyi de getirdi. Yepyeni ikililer doğuyor,gittikçe daha iyi olacaklar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Son Alanya maçıyla tam bir gövde gösterisi yaptı Fenerbahçe takımı. Jorge Jesus, sürekli rotasyon yapıyor. Bana göre bu doğru bir anlayışdeğil ama kazanan haklıdır. Üstelik F.Bahçe'de takım presinde ciddi bir artış gözleniyor. Ayrıca futbolcuların coşkusu da çok iyi.
FATİH DOĞAN: Fenerbahçe'de en büyük yıldız teknik direktör Jorge Jesus. Oyun tercihleri ve rotasyonlarıyla da "Tek yıldız benim" gibi bir imaj veriyor. Sürekli arayışta. Ferdi'yi 'orada olmaz' diye soldan çıkarması, Osayi'yi zaman zaman kesip Ferdi'yi o bölgede daha verimli hale getirmesi gibi birçok cesur ve yerinde müdahalesi var. 90+dinamizmiyle de seyircinin güvenini verüzgârını arkasına almış durumda. Burüzgâr sert esecek gözüküyor.
İSKENDER GÜNEN: F.Bahçe, Jesus'la her maç farklı görüntüler veriyor. Coşkulu, arzulubir oyunla sonucu lehine çevirebilecekbir yapıya sahip.
YARIŞ KATAR'DAN SONRA BAŞLAR
SORU: Süper Lig'de 7 hafta geride kaldı.Adana Demirspor lider durumda. Şimdi milliara var. Geride kalan haftalara bakarsak, şampiyonlukiçin bir favoriniz var mı?
LEVENT TÜZEMEN: Süper Lig'de yarış gerçekanlamda Dünya Kupası (20 Kasım-18 Aralık)bittikten sonra başlayacak. Ancak 14 haftada hangikulüp çok puan toplarsa avantajlı olacak. Bu süreçtekadro derinliği ve kadro kalitesi F.Bahçe'yiön plana çıkarıyor. G.Saray ve Beşiktaş'ta kadrolarhenüz rayına oturmadı. Özellikle G.Saray, net golcüsünübelirleyemedi. Trabzonspor, dağınık birgörüntü sergiliyor. Ayrıca F.Bahçe ve Trabzonspor'unAvrupa maçları kalan 7 haftadalige nasıl yansıyacak merak ediyorum. Beşiktaşve G.Saray'ın Avrupaları yok. Bu biravantaj ama yine de kolay kazanamıyorlar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Türkiye'de liglerocakta başlar. Sezonların ilk yarıları her takımiçin istikrarsızlık taşır. Yeni transferler, yeniteknik adamlar, form durumları, sezonu erkenaçan takımların düşüş yaşaması sık görülür. Busene bunu kıran takım F.Bahçe oldu. Ciddi bir ritimyakaladılar ve karşılarına çıkan her rakibi'kıra kıra' devam ediyorlar. Çok çekişmeli bir sezonyaşayacağız. Çünkü büyükler dışında Başakşehirve oyun istikrarına baktığımız zaman AdanaDemirspor da zirveye göz dikmiş durumda.Ancak süreç sanki yarışın ocaktan sonra F.Bahçeile G.Saray arasında geçeceğini gösteriyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle sezon başındada belirttiğim gibi bu sezon çok çekişmelibir lig izleyeceğiz. Zaten ilk 7 haftada dabu açıkça belli oldu. Bana göre en iyi futboluoynayan takım Başakşehir ama 4 Büyüklergibi seyircisi yok. Buna rağmen iyi gidiyorlarve hiç de gol yemediler. Ama Karagümrükmaçında seyirci desteğini aradılar. 4 büyük takımda Başakşehir ile birlikte şampiyonlukyarışının içinde olacaklardır.
FATİH DOĞAN: Adana Demir veBaşakşehir 7 haftalık performanslarıyladiyor ki; "Şampiyonluk yarışındabiz de varız." 4 Büyükler'igeçip şampiyon olmalarıimkânsız değil ama işlerizor. G.Saray'ın yükselişibeni şaşırtmadı. Şaşırtan,Trabzonspor'un gel-gitleri,Beşiktaş'ın sarsıntıları. İsmael'ingüven vermemesine,Trabzonspor'un anlamsız kadrodenemelerine rağmen 4 büyüktakımın 4 başı mamur şampiyonlukyarışı içinde olacağına inanıyorum.Kazanacak takımı bilmem ama erkenden'şampiyon biziz' havasına girecekhoca ve takım kaybeder.
İSKENDER GÜNEN: 7 haftalıkperiyot gösterdi ki ligde her maç zorlugeçmeye aday. Ligin üstünde yeralan 7-8 takımın aralarında geçen yılkifarklılıklar yok. Milli aradaher takım eksiklerini görerekbir strateji geliştirecektir.Özellikle zirvedeki takımlarınaralarında oynayacaklarımaçlar ilerleyen zamanlardaligdeki konumlarını belirlemeaçısından önem taşır.
İSMAEL'İN ÖFKESİ KARTAL'I GERİYOR
FATİH DOĞAN: Beşiktaş, Valerien İsmael'le birlikte geçen sezondan 2 ay ve kamp dönemiyle 4-5 aydır birlikte. Beşiktaş iyiye gitmesi gerekirken son haftalarda geriye gidiyor. Hakem hataları oldu, A.Gücü maçındaki olayların yükü oldu. Ancakbunlar takımdaki gel-gitleri açıklamayayetmiyor, hocaya güvensizliken büyük sorun olarak masadaduruyor. Hoca değişikliği yönetimin gündemine gelen kritik bir karar. Ama her şeye rağmen bu kadro yarışın içinde olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Siyah-beyazlı ekip problemli gidiyor. Bilhassa İstanbulspor maçında kaybedilen 2 puan, üstünde durulması gereken bir nokta. Kaledeki sorunmutlaka halledilmeli. Mert Günok'tan yararlanılması gerek.
GÜRCAN BİLGİÇ: İsmael'in oyunu maç kazandırır ama şampiyon yapmaz. Büyük takım, oyunu rakibe bırakmamalı. Beşiktaş coşkuylaoynuyor ama son yarımsaat hep rakiplerde. Eğer oyun tavrını değiştirmezse bu puan kayıpları sürpriz olmaktan çıkar.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ta İsmael'in öfkeli hali takıma sinirlilik olarak yansıyor. Oyuncular kapanan rakipleri çözmekte zorlanıyor. İsmael, Ghezzal'ı oynatacakbir formül üretmeli. Değişiklikleri de birilerine yaranmak için yapmamalı. Formayı adaletli dağıtmalı.Çünkü Beşiktaş'ta kırılgan oyuncusayısı çok fazla.
İSKENDER GÜNEN: Sezon başındaki görüntüsünden uzak bir takım var. Başakşehir'leve son oynadıklarıİstanbulspormaçındasonuçtan çokoynadıklarıoyun büyükbir hayalkırıklığıyarattı.
TAKIM OTURANA KADAR PUANLARI TOPLAMASI ÖNEMLİ
LEVENT TÜZEMEN: Okan Buruk, yaptığı doğru hamlelerle G.Saray'ın Konya maçını kazanmasını sağladı. Dubois'in sol bek oynaması,Okan hocanın elini güçlendirecektir.Rakip defansta yarattığıtahribata bakınca İcardi, milli aradafiziksel olarak daha güçlenip birincigolcü olarak ön plana çıkmalıdır. Midtsjö'nün, Mata'nın katkıları olacağını düşünüyorum. Özellikle Torreira ile Midtsjö büyük maçlarda orta sahayı güçlendirmek adına birlikte oynamalılar. Yusuf'un çok fazla topla oynamaması gerekir. Okan hoca, Rashica'yı da G.Saray'ın hızlı hücum yapabilmesi için oynatmayı planlamalıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Gövdeli transferlere rağmen kısır bir dönemdeler. Rakip kendi kalesine atıyor, kazanıyorlar veya son saniyelerde 3 puanı zorlukla kurtarıyorlar.Kazanmak önemliama ciddi bir kırmızı alarmvar. Durum tesadüf olmaktan çıktı. Yeni oyuncuların (İcardi, Mata, Rashica) sağlayacağı katkı bekleniyor. Bu şapkadan tavşan çıkarmak gibi olacak. Okan hocanın acilen doğru oyunu bulması lazım.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Önemli transferler gerçekleştirildi ancak oynadığı maçların birçoğunda zorlanarak kazandı. Takım oturana kadar bu puanları toplamak kendileri için büyük avantaj.
FATİH DOĞAN: Galatasaray, geç kurulmuş ve henüz oturmamış bir takım olmasına rağmen süreci en az kayıpla atlattı. Bu geçiş, uyum sürecindeçok daha fazlasını kaybedebilirdi. İyi sonuçlar aldıran ve oyunu her geçen gün geliştiren Okan Buruk'un da kredisi artmaya başladı. Milli ara ençok Galatasaray'a yarayacak.
İSKENDER GÜNEN: G.Saray'da şu anda uyum sorunu yaşanmakta. Özelliklehücumda organizasyonsorunları var. Bir de savunmada bireysel hataların sıkça yapılması sorun teşkil ediyor.
AVCI SİOPİS'TEN VAZGEÇMEMELİ
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor, iki kulvarda oynuyor. Ligi şampiyon bitirmiş takımın bu kadar kadro değişikliğine uğraması pek görülmüş bir olay değil. Onun için zamana ihtiyaçlarıvar. Gaziantep maçını son saniyede kazanmaları en azından milli araya moralli girmelerini sağladı. Bana göre Abdullah Avcı'nın hiçbir maçta Siopis'ten vazgeçmemesi lazım.
İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor'un geçen yılki kadrosu oyuncu transferleri ve sakatlıklar nedeniyle bir değişim geçirmekte. Bu da sezon başından bugüne kadar sorunları beraberinde getirdi. Fakat Kızılyıldız maçında ortaya koyulan oyun, alınan sonuç ve Gaziantep maçında 2-0'dan geriye dönerek bir büyük takım refleksi gösterdikleri için milli aradan sonra istenilen düzeye gelebilirler.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bordo-mavili ekipte eskiye nur yağdı! Abdullah hoca, ne zaman orta saha ikil-i sini değiştirdi, oyun istikrarına da kavuştu, sonuçları da almaya başladı. Ancak kolay gol yiyorlar. İkigol attığı Antalya maçını, Adana Demirspormaçını kaybetti. Antep'e 3 gol atmak zorundakaldı. Üzerlerindeki baskı artıyor. Milli maç arasında yara sarmak zorundalar. Yoksa F.Bahçe maçıyla başka şeyler konuşmaya başlayabiliriz.
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'da Abdullah hoca yeni transferin ağırlıkta olduğu bir kadro yaratmaya çalıştı ama takım oyununu yakalayamadı. Trabzonspor'da yine Hamsik, Siopis gibi eski tüfekler ön plana çıkıyor. Avcı, yenilerle eskileri aynı kap içinde yoğurmalı, özellikle Bardhi ve Gbamin üst düzey oyuncular değil. Bakasetas, Trabzonspor'u taşıyor. Trabzonspor'un birincisantrforu kesinlikle Gomez'dir. Defansta da Bartra-Denswill ikilisi oynamalıdır. Çünkü Hugoçok ağır ve geriye dönüşlerde geç kalıyor.
FATİH DOĞAN: Son şampiyon apoletini taşımak ağırdır. Dışarıdan rakipler size daha fazla motive olur. İçeride teknik kadrosundan futbolcusuna zafer rehaveti çöker. Trabzonsporbugün istediği yerde değilse ananedeni budur. Abdullah hocanınhatası, çıkardığı 11'lerle, 7-8 değişiklikle'uyumlu kadro' avantajınıkullanmamış olması. Ancak sonuçlar ve haklı eleştiriler herkesi kendine getirdi. Bu silkelenmeden ve son maç performansından sonra Trabzonspor'un yükselişinin devam edeceğine ve şampiyon apoletine yakışır maçlar çıkaracağına inanıyorum.