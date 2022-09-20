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Giriş Tarihi: 20.9.2022 16:31

PSG'den kovulan Pochettino, Nice'in hedefinde

PSG’den kovulan Pochettino, Nice’in hedefinde

Lige büyük umutlarla başlayan Nice'te teknik direktör Lucian Favre'nin koltuğunun tehlikede... Fransız ekibinin, yeni teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu göreve getirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Fransa Ligi 1 ekiplerinden Nice'te teknik direktör değişikliği yaşanabilir. Ligde 8 haftada alınan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Lucian Favre'nin geleceği tehlikeye girdi. Kulübün bu nedenle, Favre ile yolların ayrılması durumunda Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istediği belirtildi.

Fransız ekibinin, son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın mali şartlarını sağlamaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak Pochettino'nun Fransa'ya dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğu, 50 yaşındaki hocanın Premier Lig'den bir takımın başına geçmek isteyebileceği ifade edildi. (ESPN)

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PSG'den kovulan Pochettino, Nice'in hedefinde
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