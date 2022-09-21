7. haftanın ardından

ASLAN DIŞARIDA KRAL KANARYA GOLDE LİDERSÜPER Lig'de 7 hafta geride kalırken, takımlar birçok istatistikte kendilerini ispat etti. Adana Demirspor'un zirvede girdiği milli araya kadar olan bölümü inceledik.TEKNIK direktör Jorge Jesus ile başka bir çehreye bürünen Fenerbahçe, geride kalan 7 haftada;takım olarak ilk sırada yer aldı. Ayrıca 3.3 gol ortalamasıyla Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla ağları sarsan ikinci ekip oldu.Yeni kadro yapılanmasına giden Galatasaray; deplasmanda topladığı 10 puanla dış sahada ligin en başarılı ekibi olarak dikkat çekti.vetakım oldu.SON iki haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ın, kalesine gelen şutların gol yüzdesi şaşırttı...En fazla gol atan ikinci ekip olan siyah-beyazlılar; filelere gönderdiği 16 golün 5'ini kafayla atarken bu değerde ligin ilk basamağında kendini gördü.SON şampiyon Trabzonspor'da forvetten ziyade orta sahanın skorerliği göze çarpıyor.Anastasios Bakasetas ve Enis Bardhi 2'şer kez ağları havalandırırken diğeriniattı.ZIRVEDEKI Adana Demirspor'da herkes golcü kimliğine büründü. 16 golün 11'i farklı isimlerin ayağından gelirken,Öte yandan yabancı futbolcuların en çok oynama payında da (%70) lider oldu.EMRE Belözoğlu'nun yönetiminde Başakşehir, ligde gol yemeyen tek takım olmasının yanı sıraKalesine duvar ören turuncu-lacivertliler; rakiplerine bu süreçte 9 gol attı.GEÇEN sezonki başarılı grafiğini sürdürenligin en az gol (2) yiyen ikinci ekibi unvanına sahip. İlhan Palut'un takımı, iç sahada oynadığı 3 maçta da kalesini kapattı. Kartlar konusunda ise