7. haftanın ardından

ASLAN DIŞARIDA KRAL KANARYA GOLDE LİDER
SÜPER Lig'de 7 hafta geride kalırken, takımlar birçok istatistikte kendilerini ispat etti. Adana Demirspor'un zirvede girdiği milli araya kadar olan bölümü inceledik. İşte öne çıkanlar:
HÜCUM USTASI F.BAHÇE
TEKNIK direktör Jorge Jesus ile başka bir çehreye bürünen Fenerbahçe, geride kalan 7 haftada; en fazlagol atan (20), gol beklentisiyakalayan (13.9 xG)ve net golpozisyonuna giren (29) takım olarak ilk sırada yer aldı. Ayrıca 3.3 gol ortalamasıyla Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla ağları sarsan ikinci ekip oldu.
G.SARAY PES ETMİYOR
Yeni kadro yapılanmasına giden Galatasaray; deplasmanda topladığı 10 puanla dış sahada ligin en başarılı ekibi olarak dikkat çekti. Maç başı en fazla şut atan(17.7), en fazla faul alan(13.9) ve geriden gelerekhanesine en fazla puanı yazdıran(6) takım oldu.
KARTAL KALEYİ TUTAMADI
SON iki haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ın, kalesine gelen şutların gol yüzdesi şaşırttı... İsabet eden son 15şutun 10'u ve son 6 şutun datamamı ağlarla buluştu. En fazla gol atan ikinci ekip olan siyah-beyazlılar; filelere gönderdiği 16 golün 5'ini kafayla atarken bu değerde ligin ilk basamağında kendini gördü. Muleka fileleri havalandırdığı4 golünün 3'ünü buşekilde kaydetti.
ORTADA FIRTINA ÇIKTI
SON şampiyon Trabzonspor'da forvetten ziyade orta sahanın skorerliği göze çarpıyor. Fileleri bulan 11golün 5 tanesiyani yüzde 46'sıbu mevkide oynayanisimlerden geldi. Anastasios Bakasetas ve Enis Bardhi 2'şer kez ağları havalandırırken diğerini AbdülkadirÖmür attı.
ADANA DEMIR'DE HERKES GOLCÜ
ZIRVEDEKI Adana Demirspor'da herkes golcü kimliğine büründü. 16 golün 11'i farklı isimlerin ayağından gelirken, çeşitlilik anlamındaF.Bahçe'ninarkasında ikinci sıradayerini aldı. Öte yandan yabancı futbolcuların en çok oynama payında da (%70) lider oldu.
BAŞAKŞEHİR DUVAR ÖRDÜ
EMRE Belözoğlu'nun yönetiminde Başakşehir, ligde gol yemeyen tek takım olmasının yanı sıra Avrupa'nın 5 büyükliginde de zirvede bulunuyor. Kalesine duvar ören turuncu-lacivertliler; rakiplerine bu süreçte 9 gol attı.
FAİR-PLAY'DE LİDER KONYA
GEÇEN sezonki başarılı grafiğini sürdüren Arabam.comKonyaspor, ligin en az gol (2) yiyen ikinci ekibi unvanına sahip. İlhan Palut'un takımı, iç sahada oynadığı 3 maçta da kalesini kapattı. Kartlar konusunda ise 7 sarı, 2 kırmızıylaligin fair-play'de lideripozisyonunda bulunuyor.