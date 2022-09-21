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Giriş Tarihi: 21.9.2022

7. haftanın ardından

UĞUR ÇEM
7. haftanın ardından
ASLAN DIŞARIDA KRAL KANARYA GOLDE LİDER
SÜPER Lig'de 7 hafta geride kalırken, takımlar birçok istatistikte kendilerini ispat etti. Adana Demirspor'un zirvede girdiği milli araya kadar olan bölümü inceledik. İşte öne çıkanlar:

HÜCUM USTASI F.BAHÇE
TEKNIK direktör Jorge Jesus ile başka bir çehreye bürünen Fenerbahçe, geride kalan 7 haftada; en fazla gol atan (20), gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım olarak ilk sırada yer aldı. Ayrıca 3.3 gol ortalamasıyla Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla ağları sarsan ikinci ekip oldu.

G.SARAY PES ETMİYOR
Yeni kadro yapılanmasına giden Galatasaray; deplasmanda topladığı 10 puanla dış sahada ligin en başarılı ekibi olarak dikkat çekti. Maç başı en fazla şut atan (17.7), en fazla faul alan (13.9) ve geriden gelerek hanesine en fazla puanı yazdıran (6) takım oldu.

KARTAL KALEYİ TUTAMADI
SON iki haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ın, kalesine gelen şutların gol yüzdesi şaşırttı... İsabet eden son 15 şutun 10'u ve son 6 şutun da tamamı ağlarla buluştu. En fazla gol atan ikinci ekip olan siyah-beyazlılar; filelere gönderdiği 16 golün 5'ini kafayla atarken bu değerde ligin ilk basamağında kendini gördü. Muleka fileleri havalandırdığı 4 golünün 3'ünü bu şekilde kaydetti.

ORTADA FIRTINA ÇIKTI
SON şampiyon Trabzonspor'da forvetten ziyade orta sahanın skorerliği göze çarpıyor. Fileleri bulan 11 golün 5 tanesi yani yüzde 46'sı bu mevkide oynayan isimlerden geldi. Anastasios Bakasetas ve Enis Bardhi 2'şer kez ağları havalandırırken diğerini Abdülkadir Ömür attı.

ADANA DEMIR'DE HERKES GOLCÜ
ZIRVEDEKI Adana Demirspor'da herkes golcü kimliğine büründü. 16 golün 11'i farklı isimlerin ayağından gelirken, çeşitlilik anlamında F.Bahçe'nin arkasında ikinci sırada yerini aldı. Öte yandan yabancı futbolcuların en çok oynama payında da (%70) lider oldu.

BAŞAKŞEHİR DUVAR ÖRDÜ
EMRE Belözoğlu'nun yönetiminde Başakşehir, ligde gol yemeyen tek takım olmasının yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginde de zirvede bulunuyor. Kalesine duvar ören turuncu-lacivertliler; rakiplerine bu süreçte 9 gol attı.

FAİR-PLAY'DE LİDER KONYA
GEÇEN sezonki başarılı grafiğini sürdüren Arabam.com Konyaspor, ligin en az gol (2) yiyen ikinci ekibi unvanına sahip. İlhan Palut'un takımı, iç sahada oynadığı 3 maçta da kalesini kapattı. Kartlar konusunda ise 7 sarı, 2 kırmızıyla ligin fair-play'de lideri pozisyonunda bulunuyor.

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