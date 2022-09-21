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Giriş Tarihi: 21.9.2022 13:00 Son Güncelleme: 21.9.2022 13:25

Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi

DHA
Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi

Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Volkan Demirel son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a evinde 4-0 yenilen Hatayspor'da, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam belli oldu. Bordo-beyazlılar, takımı Volkan Demirel'e emanet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi
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